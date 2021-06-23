Covid-19: в Литве 54 новых случая, в Эстонии - 25

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляется в Литве 54,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

От коронавируса в Литве скончался 4371 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8874 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3009 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 25 (0,8% тестов).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 42,89 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов 1,2 процента тестов.