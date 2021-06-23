Видео ⟩ В Вентспилсском крае мотоциклист гнал на скорости 204 км/ч

Как сообщила TVNET старший специалист по связям с общественностью Госполиции Курземского края Мадара Шершнева, в минувшие выходные, 18 июня, в 23:07 на трассе Рига - Вентспилс был зафиксирован водитель мотоцикла, который ехал со скоростью 204 км в час вместо разрешенных 90 км/ч, т. е. он превысил скорость на 114 километров в час.

С мужчиной также был пассажир. Это значит, что водитель подвергал опасности не только себя, но и девушку, которая ехала вместе с ним.

Согласно Закону о дорожном движении, за превышение разрешенной скорости более чем на 60 километров в час на мопедах, мотоциклах, трехколесных велосипедах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях максимальной массой не более 7,5 тонны налагается штраф от 360 до 480 евро, а также шестимесячный запрет на использование водительских прав.

Госполиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставят под угрозу не только безопасность водителя, но и безопасность и здоровье других участников дорожного движения.