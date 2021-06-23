Ср, 23.06.2021
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Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
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Глава МИД Литвы: режим Лукашенко обманывает беженцев, пользуясь их уязвимостью

ФОТО: AFP/SCANPIX

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что режим авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко, помогающий беженцем пересечь границу с Литвой, обманывает их, создавая необоснованные ожидания.

"А. Лукашенко и его режим пользуются уязвимостью людей из Ирака, Сирии и Афганистана, обманывая их, вынуждая продавать имеющееся у них имущество, ведь цена, которую они платят за то, чтобы добраться до границы Литвы, стоит им всей жизни: они оставляют свои семьи, детей, отказываются от всего, что у них было, чтобы прибыть сюда", – сказал Г. Лансбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Существует мнение, что они здесь будут жить лучше, чем могли бы жить там. Но, к сожалению, мы не имеем достаточной возможности предложить им какую-то лучшую жизнь, они живут в палатках, пока мы найдем способ вернуть их обратно", - сказал министр.

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Он сказал, что обсуждал эту проблему с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном, а через несколько недель он намерен поговорить с турецким коллегой.

"Мы сообщили, что это неприемлемо и что мы хотим найти способ, чтобы этих людей не обманывали, чтобы им не давали ложных обещаний", - сказал Г. Ландсбергис.

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В целом в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть 498 нелегальных мигрантов. Эта цифра в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. Литовские должностные лица подозревают, что это операция, организованная белорусским режимом.

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