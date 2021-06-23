Глава МИД Литвы: режим Лушкашенко использует беженцев, пользуясь их уязвимостью

"А. Лукашенко и его режим пользуются уязвимостью людей из Ирака, Сирии и Афганистана, обманывая их, вынуждая продавать имеющееся у них имущества, вынуждая продавать дома, ведь цена этого билета, которую они платят за то, чтобы добраться до границы Литвы, обходится им во всю жизнь: они оставляют свои семьи, детей, отказываются от всего, что у них было, чтобы прибыть сюда", – сказал Г. Лансбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.