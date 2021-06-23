Глава МИД Литвы: режим Лушкашенко использует беженцев, пользуясь их уязвимостью

"А. Лукашенко и его режим пользуются уязвимостью людей из Ирака, Сирии и Афганистана, обманывая их, вынуждая продавать имеющееся у них имущества, вынуждая продавать дома, ведь цена этого билета, которую они платят за то, чтобы добраться до границы Литвы, обходится им во всю жизнь: они оставляют свои семьи, детей, отказываются от всего, что у них было, чтобы прибыть сюда", – сказал Г. Лансбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Он сказал, что обсуждал эту проблему с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном, а через несколько недель он намерен поговорить с турецким коллегой.
В целом в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть 498 нелегальных мигрантов. Эта цифра в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. Литовские должностные лица подозревают, что это операция, организованная белорусским режимом.