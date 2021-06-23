Украина впервые вышла в плей-офф Евро. Всё благодаря победам Испании и Швеции

Словакия - Испания 0:5

Сборная Испании одержала первую победу на Евро-2020, разгромив в заключительном туре группового этапа команду Словакии.

Матч проходил на стадионе "Олимпико де Севилья" в Севилье и завершился победой испанцев со счётом 5:0. Голами в составе победителей отметились Пабло Сарабия, Ферран Торрес и Эмерик Лапорт. Ещё два мяча словаки забили в собственные ворота (голкипер Мартин Дубравка и полузащитник Юрай Куцка).

Отметим, что в матче Словакия - Испания был забит восьмой автогол на турнире - это больше, чем в сумме за последние пять чемпионатов Европы (7 автоголов).

Швеция - Польша 3:2

В параллельном матче, который проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, сборная Польши в компенсированное время потерпела поражение от Швеции.

Счёт в матче уже на второй минуте открыл полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг, а на 59-й минуте игрок "РБ Лейпциг" оформил дубль. Поляки, которых в этом матче устраивала лишь победа, принялись спасать ситуацию и на 61-й минуте Роберту Левандовски удалось сократить отставание в счёте. На 84-й минуте лидер польской сборной забил второй гол, но в компенсированное арбитром время победный гол забил швед Виктор Классон.

Таким образом, сборная Швеции набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе "Е". Испания набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала Испания встретится с командой Хорватии. Матч пройдёт 28 июня.

Кроме того, благодаря результатам в группе "Е" стало известно, что в плей-офф сыграет сборная Украины, которая в рейтинге занявших третье место команд точно не опустится ниже четвёртой строчки, независимо от результатов в группе "F".

Для сборной Украины это первый выход в плей-офф в истории. До этого команда дважды выступала на Евро и оба раза не смогла выйти из группы.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

23 июня, 22:00, Германия - Венгрия

23 июня, 22:00, Португалия - Франция