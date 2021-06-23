Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную и вывел Португалию в плей-офф

Германия - Венгрия 2:2

Сборная Венгрии была близка к тому, чтобы выйти в плей-офф Евро-2020 и выбить с турнира команду Германии, но немцы смогли вырвать ничью, которая вывела в 1/8 финала подопечных Йоахима Лёва.

Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился со счётом 2:2. Счёт в матче на 11-й минуте открыл венгерский нападающий Адам Салаи. Немцы смогли сравнять только на 66-й минуте благодаря голу полузащитника "Челси" Кая Хаверца. Спустя пару минут Андраш Шефер вновь вывел вперёд венгров, но на 84-й минуте Леон Горецка сравнял и установил окончательный счёт в матче.

Португалия - Франция 2:2

Параллельный матч, который проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште закончился с таким же счётом.

На 31-й минуте лидер португальской сборной Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти, а в конце первого тайма Карим Бензема также с пенальти восстановил равновесие на табло.

Отметим, что для Бензема этот гол стал первым после возвращения в национальную команду после длительного перерыва. В последний раз Бензема забивал за Францию 8 октября 2015 года.

В начале второго тайма Бензема оформил дубль и вновь вывел вперёд французов, но на 60-й минуте Роналду с 11-метровой отметки сравнял счёт и установил окончательный счёт в матче. Для португальца этот гол стал пятым на турнире и он возглавил список бомбардиров Евро-2020.

Кроме того, 36-летний португалец довёл число голов за национальную сборную до 109, повторив мировой рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи.

Таким образом, по итогам матчей в группе, французы (5 очков) наряду с немцами (4 очка) и португальцами (4 очка) вышли в плей-офф, а сборная Венгрии (2 очка) завершила выступление на турнире.