Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
После окончания матчей заключительного тура группового этапа Евро-2020 определились все пары 1/8 финала турнира.
После окончания матчей заключительного тура группового этапа Евро-2020 определились все пары 1/8 финала турнира.
Всего в следующую стадию вышло 16 команд.
Расписание матчей 1/8 финала:
Четвертьфиналы Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!