Чт, 24.06.2021
Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность посольства Латвии в полном соответствии с международным правом. Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске
Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске
2

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Футболисты сборной Франции ФОТО: EPA/Scanpix

После окончания матчей заключительного тура группового этапа Евро-2020 определились все пары 1/8 финала турнира.

Всего в следующую стадию вышло 16 команд.

Расписание матчей 1/8 финала:

  • 26 июня, 19:00, Уэльс - Дания ("Амстердам-Арена", Нидерланды)
  • 26 июня, 22:00, Италия - Австрия ("Уэмбли", Лондон)
  • 27 июня, 19:00, Нидерланды - Чехия ("Пушкаш Арена", Будапешт)
  • 27 июня, 22:00, Бельгия - Португалия ("Ла Картуха", Севилья)
  • 28 июня, 19:00, Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген)
  • 28 июня, 22:00, Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест)
  • 29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)
  • 29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

НАВЕРХ
Back