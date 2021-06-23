Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Всего в следующую стадию вышло 16 команд.

Четвертьфиналы Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!