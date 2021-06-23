Ср, 23.06.2021
Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Все эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Моргенштерн, российский рэп-исполнитель
Моргенштерн, российский рэп-исполнитель

Вакцину Moderna против Covid-19 переименовали

ФОТО: Reuters/ScanPix

Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщает, что у вакцины против Covid-19, разработанной компанией Moderna, теперь новое название - Spikevax.

Изменение названия вакцины - инициатива производителя. Компания обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EZA) с просьбой изменить название вакцины. EZA оценило данное предложение и дало добро. В результате изменилось только название вакцины, но не ее состав.

Прежнее название вакцины Moderna против Covid-19 - дисперсия COVID-19 Vaccine Moderna для инъекций.

Актуальная информация обо всех зарегистрированных в Латвии лекарственных средствах, включая инструкции по применению вакцин и описания лекарственных средств на латышском языке, доступна каждому в Регистре лекарственных средств. Государственное агентство лекарств обращает внимание на то, что в ближайшее время будут обновлены инструкции по применению вакцины Moderna с новым названием Spikevax на латышском языке в Регистре лекарственных средств.

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