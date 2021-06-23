Вакцину Moderna против Covid-19 переименовали

Изменение названия вакцины - инициатива производителя. Компания обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EZA) с просьбой изменить название вакцины. EZA оценило данное предложение и дало добро. В результате изменилось только название вакцины, но не ее состав.

Актуальная информация обо всех зарегистрированных в Латвии лекарственных средствах, включая инструкции по применению вакцин и описания лекарственных средств на латышском языке, доступна каждому в Регистре лекарственных средств. Государственное агентство лекарств обращает внимание на то, что в ближайшее время будут обновлены инструкции по применению вакцины Moderna с новым названием Spikevax на латышском языке в Регистре лекарственных средств.