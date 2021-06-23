Фото ⟩ Папа римский Франциск в Ватикане встретился с Человеком-пауком

В Ватикане, где располагался сектор VIP-посетителей, среди важных персон был замечен всемирно известный "Человек-паук".

Мужчина, одетый в костюм супергероя, сидел рядом с одним из священников, который, кажется, не был удивлен странному соседу, сообщает Reuters.

За маской "Человека-паука" прячется 27-летний Матиас Виллардит из северной Италии. Ему дали место в VIP-секторе, потому что он ежедневно посещает пациентов детских больниц, чтобы улучшить их настроение и помочь, делая это в костюме известного персонажа комиксов.

В среду, в конце аудиенции, Матиас встретился с Папой Франциском и подарил ему маску Человека-паука.