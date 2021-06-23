Ср, 23.06.2021
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Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу

Фото ⟩ Папа римский Франциск в Ватикане встретился с Человеком-пауком

ФОТО: AFP / Scanpix

По окончании еженедельной аудиенции в Ватикане в среду, 23 июня, папа римский Франциск повстречался с необычным посетителем - один из них был одет как всемирно известный герой комиксов и фильмов - Человек-паук. Оказалось, что встреча была не случайной, сообщает информагентство Reuters.

Галерея: Папа римский и Человек-паук 

В Ватикане, где располагался сектор VIP-посетителей, среди важных персон был замечен всемирно известный "Человек-паук".

Мужчина, одетый в костюм супергероя, сидел рядом с одним из священников,  который, кажется, не был удивлен странному соседу, сообщает Reuters.

За маской "Человека-паука" прячется 27-летний Матиас Виллардит из северной Италии. Ему дали место в VIP-секторе, потому что он ежедневно посещает пациентов детских больниц, чтобы улучшить их настроение и помочь, делая это в костюме известного персонажа комиксов.

В среду, в конце аудиенции, Матиас встретился с Папой Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

В прошлом году президент Италии Серджио Матарелла наградил Матиаса за его работу в детских больницах.

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