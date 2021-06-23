Розалия Насретдинова - одна из самых талантливых пловчих своего поколения

Розалия начала заниматься плаванием с раннего детства в родной Москве, хотя до этого она выбрала гимнастику. В пользу бассейна сказались медицинские рекомендации: в детстве девочка упала на игровой площадке в обморок, ударилась спиной и заработала искривление грудной клетки. Врачи настоятельно посоветовали плавание.

"Ещё в школе, глядя на одноклассниц, хотела ходить в бассейн, но много времени отнимали занятия спортивной гимнастикой. А потом тренер по гимнастике дал понять, что мне ничего не светит, так как я слишком высокая, и порекомендовал идти в другой спорт. Выбрали бассейн", - приводит слова Розалии SRSLY.

Уже в 15 лет составе российской смешанной четвёрки она стала второй, хотя и был установлен рекорд России. Через год Розалия установила рекорд России в эстафете 4×50 метров вольным стилем, а также мировой рекорд в комплексной эстафете 4х50 метров и смешанной эстафете 4х50 метров.

В 2014 году на юношеских Олимпийских играх Розалия завоевала два золота: на дистанции 50 метров баттерфляем и на дистанции 50 метров вольным стилем, а также серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

На счету спортсменки также бронза и золото Универсиады-2015 в Кванджу, а также успешный отбор на Олимпиаду-2016. Правда, в Рио-де-Жанейро уровень спортсменок был слишком высок и Насретдинова осталась без медалей.

Зато в конце 2016-го Розалия впервые в карьере выиграла чемпионат мира (на короткой воде), а в 2017 году Розалия стала заслуженным мастером спорта России.

Помимо всех вышеупомянутых наград болельщики постоянно признают её одной из самых красивых спортсменок в мировом плавании. "Это очень приятно. Если честно, парни довольно часто предлагают познакомиться. В основном, комплименты-комплименты", - цитирует Насретдинову Sport24.

Над ответом на вопрос, когда у пловцов наступает так называемый пенсионный возраст, Розалия старается не думать. По словам пловчихи, она просто получает удовольствие от того, чем занимается.

Розалия отмечает, что в плане будущей карьеры планирует двигаться в спортивной сфере и склоняется к спортивной психологии. Что касается карьеры модели после спорта, то Розалия не рассматривает этот вариант на полном серьёзе.

"Я бы, наверное, совмещала, но конкретно в эту сферу не пойду. Я просто как любитель постоянно фотографируюсь, это моё хобби. Но как-то работать там, постоянно быть моделью, мне кажется, это сложно", - сказала пловчиха в интервью Sport24.