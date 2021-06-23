Фото ⟩ Стена пыли из Средней Азии добралась до Эстонии. Иностранный смог был замечен и в Латвии

Эстонский синоптик Каиро Китсак объяснил в социальных сетях, что затемнеющая небо пыль пришла в Эстонию из глубин Средней Азии.

"Небо пасмурное - воздух наполнен влагой и пылью. После долгого путешествия из глубин Средней Азии пыль достигла Беларуси и Латвии, а затем отправилась в Эстонию. Смог из Азии - в нем много песка и пыли. Сама зона высокого давления находится в России, и через нее воздушный поток принес небольшую часть и нам", - отметил Китсак в полдень.

Многие жители Центральной и Южной Эстонии прокомментировали публикацию, заявив, что небо больше не видно. "В Йыгева из окна не видно верхушек деревьев, а небо серое", - так описал вид из окна своего дома один комментатор.