24 июня - последнее суперлуние 2021 года: чего опасаться представителям каждого знака Зодиака

Если прошлое суперлуние в Стрельце совпало с крайне негативным полным лунным затмением, то в этот раз все будет несколько проще. Тем не менее

этот день астрологи называют одним из самых опасных в июне, а потому советуют всем быть осторожнее.

Овен

Полная Луна сделает Овнов безрассудными, готовыми идти на все ради достижения цели. В определенные периоды это даже хорошо, но не сейчас. 24 июня эксперты настоятельно рекомендуют Овнам не выходить за пределы своей зоны комфорта. В этот день лучше побольше отдыхать.

Телец

Тельцов максимально близкая и полная Луна в Стрельце сделает более жадными, нахальными и беспринципными. Бороться с тягой ко всему этому будет непросто, но возможно. Если взять себя в руки и проще относиться к выпадам врагов, удастся сохранить равновесие и не потерять веру в лучшее.

Близнецы

Близнецов будут ожидать некоторые неурядицы в дружбе и любви. Вполне возможно, что друзья, вторая половинка или родственники перестанут доверять Близнецам. В таком случае придется убедить их в том, что они ошибаются. Словом, 24 июня налаживать отношения будет крайне непросто.

Рак

Раки станут более безответственными. Появится желание сбросить лишний груз на чужие плечи, переложить на окружающих свои заботы и тяготы. Разумеется, делать это категорически запрещено. Люди могут затаить обиду, а отношения с ними грозят превратиться в сущий кошмар.

Лев

24 июня Львам стоит перестать тратить деньги налево и направо. В этот день любые лишние траты обернутся для них катастрофой. Купленные вещи не прослужат долго, Львов могут обсчитать на кассе. Представители этого знака Зодиака станут более импульсивными, что негативно скажется на отношениях с близкими и второй половинкой.

Дева

Представителям данного знака астрологи советуют 24 июня не менять планы в последнюю минуту. Нужно стараться заниматься привычными делами и в привычное время. Все новое лучше временно отложить. Если выпало работать, лучше не переутомляться, так как это чревато снижением внимательности и лишними проблемами.

Весы

Весы в этот день утратят свою привлекательность и обаяние. У них могут возникнуть неприятности в пути. Лучше не отправляться в путешествия. Это идеальный день для уединения и размеренных домашних дел. Не стоит браться за то, что может принести проблемы и негатив.

Скорпион

Скорпионы потеряют свою хваленую интуицию. Звезды и планеты сделают так, что люди данного знака смогут опираться лишь на свой жизненный опыт. Также Скорпионы могут стать более ревнивыми. Не стоит ограничивать свободу второй половинки и своих родственников - это чревато ссорами.

Стрелец

Стрельцам не стоит никому рассказывать о своих планах на 24 июня и на будущее в целом. В этот день им нужно воспользоваться всеми своими навыками и умениями для достижения поставленных задач. Просьбы о помощи не приведут ни к чему хорошему - среди окружения может оказаться много недоброжелателей.

Козерог

Козерогов ожидает ощутимое снижение продуктивности. Эти люди не смогут постоянно фокусировать внимание на делах. Желательно больше отдыхать, находиться на свежем воздухе и выполнять легкие физические упражнения. 24 июня Луна может отрицательно сказаться и на настроении Козерогов.

Водолей

Грядущее суперлуние нанесет серьезный удар по креативности и творческому настрою Водолеев. Решать подобные задачи будет крайне непросто. А потому лучше воспользоваться имеющимся выходным. Также в этот день лучше избегать излишеств и не терять бдительности ни на секунду.

Рыбы