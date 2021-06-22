Чт, 24.06.2021
Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу
Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу

В России - рекорд по смертности от коронавируса

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Российские военные сообщили, что открыли предупредительный огонь по британскому кораблю. В Великобритании утверждают, что по их эсминцу никто не стрелял.
  • Адвокаты "Команды 29" опубликовали решение суда, по которому некоторые структуры Алексея Навального признали экстремистскими. Юристы считают, что все остальные проекты политика тоже в опасности.
  • За последние сутки в Москве и Петербурге были установлены рекорды по смертности от коронавируса. Сергей Собянин заявил, что спрос на вакцинацию вырос в 10 раз.

В Москве второй день рекорд по количеству смертей с начала пандемии - умерли 88 человек. Рекордная смертность отмечается и по всей России. Медицинская система Москвы работает почти на полной мощности, об этом сегодня, 23 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин. 

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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