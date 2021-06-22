В России - рекорд по смертности от коронавируса

В Москве второй день рекорд по количеству смертей с начала пандемии - умерли 88 человек. Рекордная смертность отмечается и по всей России. Медицинская система Москвы работает почти на полной мощности, об этом сегодня, 23 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.