В России - рекорд по смертности от коронавируса
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Москве второй день рекорд по количеству смертей с начала пандемии - умерли 88 человек. Рекордная смертность отмечается и по всей России. Медицинская система Москвы работает почти на полной мощности, об этом сегодня, 23 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.