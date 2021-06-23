Дебаты в ПАСЕ: режим санкций против Беларуси должен быть усилен

Попытки Александра Лукашенко удержать власть, воплощенные в попытках уничтожения протестного движения в Беларуси и преследовании оппозиции, несут угрозу для всей Европы, считают в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Совет Европы (СЕ) должен использовать все существующие у него инструменты для того, чтобы оказывать давление на режим Лукашенко и помочь белорусскому народу обрести демократическое будущее. Такое мнение высказывали депутаты ПАСЕ во время текущих дебатов "Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы", которые прошли в среду, 23 июня, в Страсбурге. Согласно регламенту ПАСЕ, режим этих дебатов не предусматривает принятия резолюции.

Как выйти из "белорусского тупика"?

Задержание властями Беларуси экс-редактора белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, ради чего в Минске под предлогом взрыва на борту был принудительно посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в ПАСЕ считают актом "государственного терроризма". "Это несет угрозу для всей Европы", - заявил литовский депутат от "Европейской народной партии" (ЕНП) Эммануэлис Зингерис.

Эммануэлис Зингерис ФОТО: DW/Irina Filatova

Он также сообщил, что в последнее время у границы Беларуси с Польшей и Литвой находится много нелегальных мигрантов. По мнению Зингериса, "это искусственно созданная ситуация является местью" Варшаве и Вильнюсу за активную поддержку белорусской оппозиции, при этом данные действия властей Беларуси дестабилизируют обстановку в странах Шенгенской зоны.

Зингерис считает, что правительства стран-членов СЕ должны оказывать давления на режим Лукашенко, чтобы сделать возможным проведение в стране досрочных президентских выборов. Литовский политик также предложил во время каждой сессии ПАСЕ зачитывать имена людей, которые были арестованы в Беларуси за участие в протестах против властей: "Может сложиться впечатление, что мы ничего не можем поделать с этим концлагерем в центре Европы, но нам очень важно выйти из этого тупика".

Лукашенко должен уйти

У депутатов ПАСЕ вызывает беспокойство тот факт, что ситуация с правами человека в Беларуси, несмотря на все усилия демократического сообщества, продолжает ухудшаться. "Тысяч активистов оппозиции, журналистов, обычных граждан арестованы, подвергаются пыткам, избиениям, получают большие тюремные сроки или вынуждены покинуть страну", - констатировал польский депутат от ЕНП Александр Почей. И добавил, что среди преследуемых режимом Лукашенко оказались представители польского меньшинства, которых власти "пытаются представить врагами, чтобы отвлечь внимание общественности" от реальных врагов.

Самолет Ryanair после принудительной посадки в Минске ФОТО: picture alliance/dpa/ONLINER.BY/AP

Многие выступающие в ходе дебатов напомнили о том, что действия белорусских спецслужб по задержанию Протасевича поставили под угрозу жизни пассажиров гражданского самолета. По мнению британского депутата от партий социалистов сэра Тони Ллойда, эти действия не вписываются ни в какие рамки.