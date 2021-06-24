В торговых центрах Риги сегодня работают только продовольственные магазины

В частности, сегодня закрыты торговые центры Spice, Origo, Alfa, Galleria Riga, Galerija Centrs и Sāga, однако в некоторых из них будут работать отдельные магазины и поставщики услуг питания, в том числе и находящиеся там Rimi.

В Spice, Galleria Riga и Alfa супермаркеты Rimi будут работать с 11 до 23 часов, в Galerija Centrs и Sāga - с 11 до 22 часов, а в Origo - с 10 до 23 часов.

Кроме того, отдельные торговые места открыты в Akropole, Rīga Plaza и Domina Shopping.

Находящаяся в Akropole Maxima будет открыта для посетителей с 9 до 23 часов, в свою очередь в Domina Shopping и Rīga Plaza Maxima сегодня будет открыты с 10 до 22 часов.