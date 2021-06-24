За прошедшие сутки выявлено 33 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 80,6

Последний раз этот показатель был ниже только 22 октября 2020 года, однако эпидемиологическая ситуация на Лиго в Латвии в этом году намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда кумулятивный показатель заболеваемости был даже ниже единицы. В свою очередь ниже всего показатель заболеваемости Covid-19 был 29 сентября прошлого года, когда было зарегистрировано 32 новых случая Covid-19.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 110 человек, 2500 человек, заразившиеся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки в больницы госпитализировано 19 пациентов с Covid-19, в настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 179 пациентов с коронавирусом, что на 11 больше, чем днем ранее.

В настоящее время у 138 пациентов с Covid-19 течение болезни умеренное, а у 41 - состояние тяжелое.

В среду из больниц были выписаны четыре пациента с Covid-19, всего в целом выписано уже 14 045 человек.

Учитывая текущие длинные выходные, когда обычно проводится меньше тестов на Covid-19 и, следовательно, выявляется меньше новых случаев, ожидается, что в ближайшие дни уровень заболеваемости Covid-19 может продолжать снижаться, и Латвия может подать заявку на вступление в список "зеленых стран" Евросоюза, что означало бы меньше ограничений на передвижение.

Согласно информации, распространенной ЕС, в этот список входят страны с кумулятивным показателем менее 75 новых случаев и долей положительных результатов менее 1%, в то время как если доля положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивный показатель должен быть ниже 50 случаев.