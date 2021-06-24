Завершена самая длительная реставрация в Рижском мотормузее: ГАЗ 11-73

Уже с 18 июня для внимания посетителей Рижского мотормузея доступен реставрированный ГАЗ 11-73 из коллекции Кремля. Завершенный в этом году реставрационный проект - самый длительный в истории существования музея, к его реализации были привлечены 15 профессионалов в области реставрации.

ГАЗ 11-73 с 1090 по 1947 годы производил СССР. Автомобиль - модернизированная версия ГАЗ-М1 с шестицилиндровым двигателем. В 1985 года в частично разобранном состоянии автомобиль в музей привезли из Ленинграда. На данный момент это единственный в Латвии отреставрированный ГАЗ 11-73. В отделке сидений автомобиля использовалась сотканная на заказ ткань, точно соответствующая оригинальной комплектации.

ГАЗ 11-73 ФОТО: Rīgas Motormuzejs

"Автомобиль был изготовлен в небольшом количестве - всего 1200 экземпляров, поэтому было очень сложно найти нехватающие детали. Комплектация и техническое состояние автомобиля были очень плохими. Техническая информация - скупа, кое-что получили только в самом конце процесса. Работы многократно прерывали из-за финансовых обстоятельств и нехватки мастеров. Помогла отзывчивость владельцев аналогичных автомобилей в Литве, Эстонии, Украине и России, а также поддержка местных энтузиастов. Радует, что оригинальная раскраска автомобиля - элегантно зеленая - сохранена. Удалось восстановить отделку салона и мягкую часть покрытия крыши", - рассказал о процессе реставрации главный реставратор Рижского мотормузея Гунар Дортанс.

Новый экспонат включен в коллекцию советских автомобилей постоянной экспозиции Рижского мотормузея.