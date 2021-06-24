"За всю жизнь столько не заработаю". Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами российских футболистов

Спортсменка в своём Instagram высказалась конкретно о полузащитнике московского "Спартака" Романе Зобнине, который по некоторым данным зарабатывает 3,5 миллиона евро за сезон.

"Пошла после допинг-теста на завтрак... Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов... И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!

Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц.

Боксёрша Саадат, например, лицо своё подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас ещё спортсменов высочайшего уровня, которые получили звание заслуженных мастеров спорта не за пятые места, никогда не увидит такие суммы?", - написала она в сториз своей страницы в Instagram.

Позже спортсменка удалила публикацию.

Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. В решающем матче команда Станислава Черчесова уступила датчанам со счётом 1:4. Второй гол в ворота сборной России был забит после грубой ошибки Зобнина.