Чт, 24.06.2021
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"За всю жизнь столько не заработаю". Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами российских футболистов

Российская гандболистка Владлена Бобровникова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов, которые неудачно выступили на чемпионате Европы.

Спортсменка в своём Instagram высказалась конкретно о полузащитнике московского "Спартака" Романе Зобнине, который по некоторым данным зарабатывает 3,5 миллиона евро за сезон.

"Пошла после допинг-теста на завтрак... Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов... И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!

Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц.

Боксёрша Саадат, например, лицо своё подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас ещё спортсменов высочайшего уровня, которые получили звание заслуженных мастеров спорта не за пятые места, никогда не увидит такие суммы?", - написала она в сториз своей страницы в Instagram.

Позже спортсменка удалила публикацию.

Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. В решающем матче команда Станислава Черчесова уступила датчанам со счётом 1:4. Второй гол в ворота сборной России был забит после грубой ошибки Зобнина.

33-летняя Владлена Бобровникова выступает за сборную России и "Ростов-Дон". Она является пятикратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка России, а также Олимпийской чемпионкой игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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