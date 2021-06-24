Миллионы белорусов станут экстремистами?

Какие может иметь последствия признание портала "экстремистским"? На первый взгляд, будет действовать аналогия с контентом многочисленных Telegram-каналов, признанным экстремистскими. Все должны будут убрать ссылки на портал Tut.by и цитирование его публикаций. Однако портал работал 20 лет, его материалы широко использовались, такое требование затронет миллионы людей и вряд ли может быть реализовано в полном объеме.

Портал стал и источником ссылок в других СМИ, книгах, даже научной литературе; выступал партнером разных мероприятий, в том числе с госорганами; организовал ряд сервисов, включавших покупку билетов в кинотеатры; осуществлял благотворительные проекты… Будет ли считаться распространением экстремистских материалов получение в своем банке выписки со счета, в котором указывается списание денег порталом Tut.by? А если у вас завалялась афиша с концерта, одним из партнеров которого был Tut.by, то это хранение экстремистских материалов? Невозможно предусмотреть все последствия, спрогнозировать, какой будет практика исполнения решения суда.

Какая задача правящего режима решена таким образом? Удушение независимых СМИ предпринимается в момент, когда репутации режима уже ничего не угрожает ввиду ее полной потери. Это также значит, что возвращение к нормальности будет долгим и трудным. Вдобавок ко всему, это вызовет падение доверия к любым белорусским СМИ и отток читателей на российские ресурсы, что будет весьма печально с точки зрения информационной безопасности Беларуси.

Неугодный медиаресурс решили добить ярлыком экстремизма

Итак, Министерство внутренних дел просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале Tut.by и в его аккаунтах в соцсетях. Такое заявление 3 июня было направлено в суд Центрального района Минска, ООО "Тут бай медиа" и Министерство информации. Заявление МВД будет рассмотрено в суде Центрального района Минска 24 июня.

В соответствии с законом о противодействии экстремизму, экстремистские материалы - это "символика и атрибутика, информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, портреты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенные для публичных демонстрации, использования и распространения либо распространенные любым способом в целях вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганды и признанные экстремистскими материалами по решению суда".

Здесь есть отсылка к признанию материалов в данном качестве судом, а также к термину "экстремизм", под которым понимается деятельность "по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность".

Список отраженных в законе способов экстремистской деятельности содержит 18 пунктов, и нет смысла всех их здесь перечислять. Важно, что ни один из них не совпадает с формулировками, которые использует МВД в своем заявлении в суд.