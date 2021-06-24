Французские фанаты перепутали Бухарест и Будапешт. Узнали об этом уже на месте
Удивительная история приключилась с шестью французскими болельщиками, которые отправились поддержать свою сборную на матч Евро-2020 против Венгрии.
Удивительная история приключилась с шестью французскими болельщиками, которые отправились поддержать свою сборную на матч Евро-2020 против Венгрии.
Румынский портал Jurnalul National сообщил, что болельщики купили билет на игру не в Будапешт, где проходил матч, а в Бухарест. О том, что они перепутали не только город, но и страну, шестеро французов узнали уже в центре столицы Румынии, когда пили пиво с болельщиками из Украины. Те находились в Бухаресте потому что за несколько дней до этого там играла их сборная против Австрии.
Местный журналист удивился, что в Бухаресте находятся французские болельщики и решил у них узнать, что они делают в этом городе. Он предположил, что французы приехали, чтобы поддержать Украину или Австрию, но они не поняли о чём идёт речь.
В итоге шестеро болельщиков, которые работают в одной IT-компании, поняли, что прилетели в Бухарест, а не в Будапешт. Также они подумали, что украинские болельщики - это венгры.
"Мы думали, что украинцы были венгерскими болельщиками. Мы последовали за ними, думая, что, они местные и знают дорогу к стадиону. Определённо, мы должны узнать больше о Европе", - сказал один из французских фанатов.
До матча сборных Франции и Венгрии оставалось всего несколько часов, поэтому 800 километров они бы преодолеть не успели. Пришлось смотреть матч любимой команды по телевизору.
Матч между сборными Венгрии и Франции завершился вничью со счётом 1:1.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе. В 1/8 финала французы сыграют с командой Швейцарии, а матч пройдёт в Бухаресте. Так что шестерым французским болельщикам остаётся дождаться свою команду в столице Румынии.