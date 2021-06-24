Французские фанаты перепутали Бухарест и Будапешт. Узнали об этом уже на месте

Румынский портал Jurnalul National сообщил, что болельщики купили билет на игру не в Будапешт, где проходил матч, а в Бухарест. О том, что они перепутали не только город, но и страну, шестеро французов узнали уже в центре столицы Румынии, когда пили пиво с болельщиками из Украины. Те находились в Бухаресте потому что за несколько дней до этого там играла их сборная против Австрии.

Местный журналист удивился, что в Бухаресте находятся французские болельщики и решил у них узнать, что они делают в этом городе. Он предположил, что французы приехали, чтобы поддержать Украину или Австрию, но они не поняли о чём идёт речь.

В итоге шестеро болельщиков, которые работают в одной IT-компании, поняли, что прилетели в Бухарест, а не в Будапешт. Также они подумали, что украинские болельщики - это венгры.

"Мы думали, что украинцы были венгерскими болельщиками. Мы последовали за ними, думая, что, они местные и знают дорогу к стадиону. Определённо, мы должны узнать больше о Европе", - сказал один из французских фанатов.

До матча сборных Франции и Венгрии оставалось всего несколько часов, поэтому 800 километров они бы преодолеть не успели. Пришлось смотреть матч любимой команды по телевизору.

Матч между сборными Венгрии и Франции завершился вничью со счётом 1:1.