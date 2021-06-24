В Литве Covid-19 за сутки подтвержден у 61 человека, в Эстонии - у 18

Литва

За минувшие сутки в Литве заражение Covid-19 подтверждено еще у 61 человека, три человека, заболевших коронавирусом, умерли, сообщил в четверг Департамент статистики страны.

В среду в Литве было сделано 10 443 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%. Всего в Литве было сделано 3 846 685 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в стране Covid-19 был выявлен у 278 590 человек, при этом 267 055 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4375 человек, заразившихся Covid-19.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве составляет 48,8 случая.

В Литве от Covid-19 привито 1 220 448 человек, в том числе 940 009 человек вакцинацию завершили.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1920 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 18 (0,9 процента тестов).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 40,18 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов 1,1 процента тестов.

За сутки в больницах открыты 3 новых истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 42 пациентам, средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 29 человек, то есть 69 процентов. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали.