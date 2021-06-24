Избитый на протестах белорусский актер сбежал в Литву и снял видео перехода границы

"В августе я почувствовал, что меня ничто не остановит в борьбе за свободу и справедливость. Сейчас я впечатлен тем, сколько ежедневно делают белорусские диаспоры!" - отметил Илья.

Актер сообщил "Свободе", что в первые дни адаптироваться за границей ему поспособствовал фонд "Помощь". По какой статье на него в Беларуси заведено уголовное дело, Илья не знает, говорит, что не уделяет этому большого внимания. Она, по его мнению, может быть связана с задержанием в ноябре прошлого года. На здоровье Ясинский не жалуется, надеется, что проблемы уже в прошлом.