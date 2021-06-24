Чт, 24.06.2021
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Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу
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Избитый на протестах белорусский актер сбежал в Литву и снял видео перехода границы

ФОТО: скриншот видео

На актера Театра белорусской драматургии Илью Ясинского, которому в ноябре 2020 года силовики сломали позвонки, теперь еще и завели уголовное дело. Он вынужден был бежать из страны и сейчас находится в безопасности за границей. Свой переход через границу в Литву актер снял на видео.

"В августе я почувствовал, что меня ничто не остановит в борьбе за свободу и справедливость. Сейчас я впечатлен тем, сколько ежедневно делают белорусские диаспоры!" - отметил Илья.

Ясинский присоединился к Совету культуры и помогает в организации Международной недели белорусской культуры.

Актер сообщил "Свободе", что в первые дни адаптироваться за границей ему поспособствовал фонд "Помощь". По какой статье на него в Беларуси заведено уголовное дело, Илья не знает, говорит, что не уделяет этому большого внимания. Она, по его мнению, может быть связана с задержанием в ноябре прошлого года. На здоровье Ясинский не жалуется, надеется, что проблемы уже в прошлом.

15 ноября 2020 года Ясинского задержали в Минске и жестоко избили в автобусе и автозаке, сломав отростки двух позвонков. Актер лежал в больнице.

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