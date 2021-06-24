Евросоюз ввел санкции против Беларуси. Под запрет попал экспорт калия и нефтепродуктов

"В ответ на ширящиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси, жестокие репресии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима", - говорится в официальном сообщении Совета Евросоюза.

ЕС ввел эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как говорится в пресс-релизе, "товаров, используемых в производстве табачных изделий".

Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

Помимо этого, Европейский союз запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.

Несколькими днями ранее ЕС расширил список белорусских персон и учреждений под адресными санкциями: теперь в нем 166 человек и 15 учреждений. Адресные санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.

Одновременно с ЕС санкции против белорусских чиновников, силовиков и учреждений расширили США, Канада и Британия.

Лукашенко: "мы выдержим"

Решения ЕС уже прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Как передает агентство Белта, он заявил, что введение санкций против Беларуси - бессилие со стороны ЕС.

"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем", - отметил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Он добавил, что никакого "проседания" ни на одном из государственных предприятий в связи с санкциями быть не должно.

По мнению белорусского лидера, экономические санкции можно обойти путем переориентацией рынков сбыта. "Надо думать и в связи с санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать, - заявил Лукашенко. - Поэтому обрушения быть не должно, пугать нас в этом плане не надо. Выдержим. Есть с кем работать".

Источники валюты Лукашенко

Евросоюз - второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.

Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Экспорт государственного концерна "Белнефтехим" (нефтехимические продукты) в прошлом году составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений "Беларуськалия" - 2,4 млрд долларов. Однако экспорт удобрений в страны ЕС в прошлом году составил лишь около 10%, основные рынки сбыта для "Беларуськалия" - Бразилия, Индия и Китай. "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире производителей удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка.

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