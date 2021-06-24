Думпис: в больницы поступают пациенты с Covid-19, которые уже давно должны были быть вакцинированными

Он объясняет, что медленные темпы вакцинации пожилых людей и других групп риска являются основной причиной того, что в латвийских больницах все еще остается много пациентов с тяжелыми заболеваниями и сохраняется определенный уровень смертности.

Эксперт также обращает внимание на то, что охват вакцинации пожилых людей до сих пор не достиг 50%. Инфектолог также видит аналогичные тенденции в других группах риска, где охват вакцинации также не очень высок.

Этот фактор влияет не только на определенные показатели, связанные с эпидемиологической ситуацией, но и на возможности страны и темпы ослабления ограничений.

В частности, по словам Думписа, низкий уровень вакцинации пожилых людей и других групп риска отличает Латвию от других стран, которые в настоящее время отменяют ограничения раньше.

"Например, в Дании или Нидерландах уровень вакцинации в этих группах очень высок. Таким образом, заболеваемость больше не является проблемой для больниц, и ограничения могут быть сняты", - отмечает инфектолог. Кроме того, эксперт не исключает, что

низкий уровень вакцинации в группах риска потенциально может вызвать очень большие проблемы осенью, когда распространение вируса, вероятно, снова усилится.