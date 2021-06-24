Видео ⟩ В Майами обрушилось многоэтажное здание: 99 человек числятся пропавшими без вести

"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-й улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сообщает местная служба спасения.

ФОТО: AP/Scanpix

"По крайней мере один человек погиб после того, как многоэтажное здание в (городе) Серфсайд частично обрушилось", - отмечает телеканал CBS.

По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов ребенка.

Как сообщает Русская служба BBC, одна женщина погибла, по меньшей мере восемь человек получили ранения, и есть опасения, что под завалами остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются эвакуировать жителей близлежащих квартир.

ФОТО: EPA/Scanpix

По данным BBC, на данный момент спасатели вытащили из-под завалов 35 человек, 10 из которых получили помощь на месте, а двое были доставлены в больницу.

Еще 99 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения, числятся пропавшими без вести. Среди пропавших - родственники первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры, пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

Здание было построено в 1981 году. В нем было 136 квартир, 55 были разрушены. Причина обрушения здания пока неизвестна.