Чт, 24.06.2021
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Фото ⟩ В Майами обрушилось многоэтажное здание: под завалами могут находиться десятки людей

В американском штате Флорида частично обрушилось многоэтажное здание, сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд штата Флорида. Известно об одном погибшем и восьми пострадавших, пишет РИА "Новости".

"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-й улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сообщает местная служба спасения.

ФОТО: AP/Scanpix

"По крайней мере один человек погиб после того, как многоэтажное здание в (городе) Серфсайд частично обрушилось", - отмечает телеканал CBS.

По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов ребенка.

Как сообщает Русская служба BBC, одна женщина погибла, по меньшей мере восемь человек получили ранения, и есть опасения, что под завалами остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются эвакуировать жителей близлежащих квартир.

По данным BBC, на данный момент спасатели вытащили из-под завалов 35 человек, 10 из которых получили помощь на месте, а двое были доставлены в больницу.

ФОТО: EPA/Scanpix
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