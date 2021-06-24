Несмотря на улучшение ситуации, Латвия по-прежнему занимает третье место по уровню заболеваемости Covid-19 в ЕС

На прошлой неделе Латвия заняла первое место, потому что, хотя ситуация продолжает улучшаться, уровень заболеваемости в других европейских странах снижался быстрее.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели с 7 по 20 июня показывают, что кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии снизилась до 104,7 случая. До начала этой недели 14-дневный уровень заражения был выше, чем в Латвии, только в Португалии и Испании, где ситуация в последнее время ухудшилась.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время в Португалии - 124,05 случая на 100 000 населения, а самый низкий - на Мальте - 3,7 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии уровень инфицирования на 100 000 населения снизился до 49,8 случая за последние две недели, а в Литве - до 61,1 случая.

В Латвии 14-дневный показатель смертности от Covid-19 также немного снизился и на конец прошлой недели составил 43,5 случая на миллион жителей. Однако в других странах уровень смертности снижался быстрее и по этому показателю Латвия занимает 2-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью вторую неделю подряд.

Самая высокая смертность с диагностированным Covid-19 на миллион жителей за последние две недели была в Румынии. Соответствующий показатель составляет 19,3 в Литве, в Эстонии - 3 случая.

Кроме того, вторую неделю подряд Латвия находится в оранжевой зоне карты предупреждений о поездках ECDC, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет от 75 до 200 случаев. Две другие страны Балтии также расположены в этой зоне.

На красной зоне находятся регионы Европы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 200 до 500 случаев на 100 000 жителей. В настоящее время в ней находятся Нидерланды, а также несколько регионов Швеции и Испании.