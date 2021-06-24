Чт, 24.06.2021
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МИД России выразил послу Великобритании "решительный протест" из-за инцидента в Черном море

ФОТО: Reuters/ScanPix

24 июня посла Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвали в МИД России из-за британского эсминца "Дефендер", который 23 июня прошел рядом с побережьем Крыма в Черном море, пишет "Медуза".

Как сообщает МИД России, Броннерт "был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ".

Как отметили в Министерстве, в случае повторения подобных действий вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.

Как пишет "Интерфакс", Броннерт пробыла в здании МИД около получаса. Она отказалась от комментариев.

Как сообщалось, Министерство обороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Российские бомбардировщики использовали четыре авиабомбы, заявили в российском оборонном ведомстве. Однако министерство обороны Великобритании утверждает, что подобного инцидента не было.

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