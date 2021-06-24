МИД России выразил послу Великобритании "решительный протест" из-за инцидента в Черном море

Как сообщает МИД России, Броннерт "был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ".

Как отметили в Министерстве, в случае повторения подобных действий вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.

Как пишет "Интерфакс", Броннерт пробыла в здании МИД около получаса. Она отказалась от комментариев.