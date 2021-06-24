Главное за 24 июня ⟩ Трагический пожар на Лиго, приближение штормовой зоны и санкции ЕС против Беларуси
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В четверг, 25 июня, вечером территории Латвии может достичь штормовая зона, приближающаяся из Польши, а в восточной части Латвии ожидается образование грозовых туч. Также в пятницу, 25 июня, во многих местах Латвии ожидаются дожди и грозы. Вместе с грозой местами будет дуть сильный порывистый ветер, возможны бури и град.
Самые сильные порывы ветра, наибольшее количество осадков и число разрядов молний, а также наиболее масштабные повреждения электролиний в ночь Лиго наблюдались в восточной части страны, особенно на востоке Видземе. Согласно оперативным данным Sadales tīkls, аварийные отключения в электросети зарегистрированы главным образом в Гулбенском и Мадонском краях, а также в Алуксненском крае, на востоке Смилтенского края, на востоке Огрского края и в Екабпилсском крае. Ночью электроснабжение одновременно было прервано у около 15 тысяч клиентов; к шести часам утра число этих клиентов сократилось до семи тысяч.
В вечер Лиго, 23 июня, в пожаре в Буртниекском крае погибли четыре человека, еще 15 человек удалось спасти. Вызов на пожар в Буртниекский край Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 1:16, там горел одноэтажный деревянный дом с мансардой. На момент прибытия пожарных крыша дома уже обрушилась, спастись удалось одному человеку. Он рассказал спасателям, что внутри остались еще четверо. Во время тушения были найдены трое погибших, еще одного человека на месте пожара продолжили искать. Утром был найден и четвертый погибший.
В Салском крае в результате падения дерева в ночь на 24 июня погиб человек. В 1:55 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Салский край, где на человека упало дерево. Когда спасатели освободили человека, медики констатировали его смерть.
Во время празднования Лиго и Янова дня в водоемах и море утонули три человека, а один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Служба неотложной медицинской помощи сообщила LETA, что в пруду утонул 38-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Медики также сообщили, что во время праздника в море утонула 28-летняя женщина, а в озере утонул 50-летний мужчина. Во всех этих ситуациях способствующим фактором было употребление алкоголя. В свою очередь в Земгале 57-летний мужчина под воздействием алкоголя потерял равновесие и упал с обрыва. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с серьезными травмами.
Европейский союз в четверг объявил о новых экономических санкциях против Беларуси. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.
В четверг, 24 июня, Гомельский областной суд начинает рассматривать дело Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков и препятствовании работе ЦИК. Заседание проходит в СИЗО в закрытом режиме.
Министерство обороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Российские бомбардировщики использовали четыре авиабомбы, заявили в российском оборонном ведомстве. Однако министерство обороны Великобритании утверждает, что подобного инцидента не было.
В американском штате Флорида частично обрушилось многоэтажное здание. Известно об одном погибшем и восьми пострадавших. Есть опасения, что под завалами остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются эвакуировать жителей близлежащих квартир.
Бизнесмен, создатель антивируса и основатель компании McAfee Джон Макафи был найден мертвым в тюрьме Барселоны. Предположительно речь идет о самоубийстве. Макафи был обнаружен в своей тюремной камере, медики пытались спасти его, однако сделать это не удалось.
Когда строительный мусор, оставшийся после сноса Батарейной морской крепости, был вывезен и рабочие стали приводить в порядок склон, где в советское время находилась тюремная стена, из-под земли показалась ужасная находка. В двадцати метрах от стены крепости со стороны Летной гавани из земли выглядывал край пакета. Когда его вытащили, выяснилось, что в него упакована человеческая нога.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 33 новых случая Covid-19, скончались три человека. Умершие входили в возрастную категорию от 50 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек составил 80,6 случая. За минувшие сутки в больницы госпитализировано 19 пациентов с Covid-19, в настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 179 пациентов с коронавирусом, что на 11 больше, чем днем ранее.
В настоящее время в больницы продолжают поступать пациенты с Covid-19, которые уже давно должны были быть вакцинированными как по возрастным группам, так и по хроническим заболеваниям, сообщил LETA инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня и профессор Латвийского университета Уга Думпис. Он объясняет, что медленные темпы вакцинации пожилых людей и других групп риска являются основной причиной того, что в латвийских больницах все еще остается много пациентов с тяжелыми заболеваниями и сохраняется определенный уровень смертности.
На вопрос, когда в мире будет вакцинировано 80% взрослого населения – это уровень, который, по мнению ученых, обеспечит коллективный иммунитет против COVID-19, – большинство людей ответят: в 2023 или 2024 году, что указывает на глубокий пессимизм в отношении прогресса вакцинации за пределами богатого мира.
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