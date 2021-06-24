Главное за 24 июня ⟩ Трагический пожар на Лиго, приближение штормовой зоны и санкции ЕС против Беларуси

События дня:

В четверг, 25 июня, вечером территории Латвии может достичь штормовая зона, приближающаяся из Польши, а в восточной части Латвии ожидается образование грозовых туч. Также в пятницу, 25 июня, во многих местах Латвии ожидаются дожди и грозы. Вместе с грозой местами будет дуть сильный порывистый ветер, возможны бури и град.

Самые сильные порывы ветра, наибольшее количество осадков и число разрядов молний, а также наиболее масштабные повреждения электролиний в ночь Лиго наблюдались в восточной части страны, особенно на востоке Видземе. Согласно оперативным данным Sadales tīkls, аварийные отключения в электросети зарегистрированы главным образом в Гулбенском и Мадонском краях, а также в Алуксненском крае, на востоке Смилтенского края, на востоке Огрского края и в Екабпилсском крае. Ночью электроснабжение одновременно было прервано у около 15 тысяч клиентов; к шести часам утра число этих клиентов сократилось до семи тысяч.

В вечер Лиго, 23 июня, в пожаре в Буртниекском крае погибли четыре человека, еще 15 человек удалось спасти. Вызов на пожар в Буртниекский край Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 1:16, там горел одноэтажный деревянный дом с мансардой. На момент прибытия пожарных крыша дома уже обрушилась, спастись удалось одному человеку. Он рассказал спасателям, что внутри остались еще четверо. Во время тушения были найдены трое погибших, еще одного человека на месте пожара продолжили искать. Утром был найден и четвертый погибший.

В Салском крае в результате падения дерева в ночь на 24 июня погиб человек. В 1:55 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Салский край, где на человека упало дерево. Когда спасатели освободили человека, медики констатировали его смерть.

Во время празднования Лиго и Янова дня в водоемах и море утонули три человека, а один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Служба неотложной медицинской помощи сообщила LETA, что в пруду утонул 38-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Медики также сообщили, что во время праздника в море утонула 28-летняя женщина, а в озере утонул 50-летний мужчина. Во всех этих ситуациях способствующим фактором было употребление алкоголя. В свою очередь в Земгале 57-летний мужчина под воздействием алкоголя потерял равновесие и упал с обрыва. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с серьезными травмами.

Европейский союз в четверг объявил о новых экономических санкциях против Беларуси. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.