Франция и Германия предложили ЕС возобновить диалог с Путиным: многие страны против, в том числе и Латвия

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В России впервые с начала года выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, умерли 568 человек. Регионы сообщают, что у них заканчиваются препараты для вакцинации.

Франция и Германия предложили возобновить диалог между Брюсселем и Москвой.

Страны ЕС единогласно ввели санкции против ключевых отраслей экономики Беларуси.

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Франция и Германия предложили возобновить диалог между Брюсселем и Москвой. Макрон и Меркель считают, что это в интересах Евросоюза, а канцлер Австрии Курц напомнил про встречу Байдена и Путина и что его страна "географически ближе" к России, чем США. А значит, ее касаются, например, вопросы Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил против идеи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Владимира Путина на саммит с лидерами Евросоюза, сообщает нидерландский телеканал NOS.

Рютте заявил, что не против переговоров главы Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Путиным. Однако сам он в такой встрече участвовать не собирается из-за дела о крушении "Боинга" МН17 над Донбассом в 2014 году.

"Но только не со мной", - сказал он по прибытии на саммит ЕС.

Против саммита с Владимиром Путиным также выступили Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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