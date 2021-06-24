Франция и Германия предложили ЕС возобновить диалог с Путиным: многие страны против, в том числе и Латвия
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Франция и Германия предложили возобновить диалог между Брюсселем и Москвой. Макрон и Меркель считают, что это в интересах Евросоюза, а канцлер Австрии Курц напомнил про встречу Байдена и Путина и что его страна "географически ближе" к России, чем США. А значит, ее касаются, например, вопросы Украины.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил против идеи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Владимира Путина на саммит с лидерами Евросоюза, сообщает нидерландский телеканал NOS.
Рютте заявил, что не против переговоров главы Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Путиным. Однако сам он в такой встрече участвовать не собирается из-за дела о крушении "Боинга" МН17 над Донбассом в 2014 году.
"Но только не со мной", - сказал он по прибытии на саммит ЕС.
Против саммита с Владимиром Путиным также выступили Эстония, Латвия, Литва и Польша.
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