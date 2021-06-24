Операция "Дефендера": как, зачем и по какому праву британский эсминец прошёл вдоль берега Крыма

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В четверг в письменном послании членам парламента он написал, что "с любой точки зрения не было ни предупредительных выстрелов по эсминцу "Дефендер", ни сброшенных бомб по его курсу, как утверждают российские власти".

В послании министра говорится, что спустя 10 минут после того, как эсминец вошел в территориальные воды Украины, он получил по радио предупреждение со стороны российских кораблей о том, что вскоре начнутся учения с боевой стрельбой.

Спустя еще восемь минут на корабле услышали выстрелы за кормой, но они производились дальше дистанции поражения британского корабля, и никакого вреда ему не причинили.

Кроме того, он сообщил, что российские самолеты совершали опасные маневры рядом с эсминцем.

В репортаже корреспондента Би-би-си Джонатана Била с борта эсминца слышны звуки выстрелов, и он сам говорит о том, что слышит стрельбу в отдалении.

Кроме того, в репортаже слышны радиосообщения, в которых мужчина с русским акцентом предупреждает, что если корабль не изменит курс, то по нему будет открыт огонь.

Корреспондент "Дейли мейл", также находившийся на борту "Дефендера", в своем материале рассказал, что выстрелы произвел один из катеров российской береговой охраны.

Вечером 24 июня погранслужба ФСБ опубликовала видеозапись, сделанную с одного из российских кораблей. На ней видно, что из носовой артиллеристской установки действительно выпускаются три кородкие очереди в напралении корабля, похожего на "Дефендер".

При этом видеозаписи, подтверждающей, что российские самолеты сбрасывали бомбы по курсу британского корабля, нет.

По словам корреспондента "Дейли мейл", Су-24, пролетавшие над кораблем, не несли никакого оружия.

По словам Максима Шеповаленко, в сложившейся ситуации важнее не тот факт, были ли сброшены бомбы или нет, а то, что в России заговорили о возможности применения бомб на поражение в будущем.

"Было или не было, не столь важно, как важно то, что сказали, что это было. Это же посыл. Так сказать, считайте, что по вам уронили бомбы, вам нравится такое или нет?" - сказал он.

Как часто происходят инциденты со стрельбой на море?

Инциденты такого рода периодически происходят на море, но обычно без стрельбы.

"Максимум того, что обычно происходит в южно-китайском море - когда пограничники разных местных стран поливают друг друга из пожарных шлангов", - рассказал Илья Крамник..

Самый известный из инцидентов, связанных с СССР - вытеснение из советских территориальных вод в Черном море двух американских военных кораблей в 1988 году. Тогда тоже обошлось без применения оружия.

Тогда американский ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" попытались воспользоваться правом мирного прохода.