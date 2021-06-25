За прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 72,3

Был сделан 2361 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 130 человек, 2501 человек, заразившийся коронавирусом, скончался.

Учитывая текущие длинные выходные, когда обычно проводится меньше тестов на Covid-19 и, следовательно, выявляется меньше новых случаев, ожидается, что в ближайшие дни уровень заболеваемости Covid-19 может продолжать снижаться и Латвия может подать заявку на вступление в список "зеленых стран" Евросоюза, что означало бы меньше ограничений на передвижение.

Согласно информации, распространенной ЕС, в этот список входят страны с кумулятивным показателем менее 75 новых случаев и долей положительных результатов менее 1%, в то время как если доля положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивный показатель должен быть ниже 50 случаев.