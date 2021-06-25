Пт, 25.06.2021
В направлении "Дефендера" не производилось никаких выстрелов и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы". Министерства обороны Великобритании
Министерства обороны Великобритании
2

СМИ: Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

Роман Протасевич. ФОТО: /AP

Бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его девушку Софью Сапегу, которые были задержаны в Минске после экстренной посадки самолета компании Ryanair, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили "Русской службе Би-би-си" родители задержанных.

По их словам, Протасевич и Сапега сейчас живут в разных съемных квартирах в столице Беларуси Минске.

Для родственников Романа и Софьи это стало неожиданностью.

"Мы в шоке,"

2

- сказал Сергей Дудич, отчим Софьи.

"Сложно комментировать действия властей и какие у них цели, - заявил Дмитрий Протасевич, отец Романа. - Может, он [Роман Протасевич - ред.] втянут в какую-то политическую игру". По сведениям Дмитрия, власти Беларуси не снимали обвинений с задержанных. "Это улучшение их бытовых условий. Что будет дальше, неизвестно", - добавил он.

Ранее 23 июня Антон Мотолько, белорусский оппозиционный блогер, опубликовал в своем Telegram фотографии, на которых предположительно Сапега и Протасевич свободно гуляют в парке Минска и дают интервью неким журналистам.

Позднее адвокат Сапеги Антон Гашинский связал ее перевод под домашний арест со встречей Путина и Лукашенко. "Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома", - сообщил он в эфире телеканала "Дождь".

Официальные власти Беларуси обвиняют Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса страны: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Гражданка России Софья Сапега проходит подозреваемой по двум статьям - разжигание социальной вражды и розни и участие в массовых беспорядках.

3 июня государственный телеканал Беларуси ОНТ показал большое интервью с Романом Протасевичем, в котором тот раскритиковал белорусскую оппозицию, а также заявил, что уважает Александра Лукашенко. 14 июня он же неожиданно появился на брифинге МИД Беларуси, где сообщил, что добровольно сотрудничает со следствием, потому что "осознает, какой урон нанес государству". 

НАВЕРХ
Back