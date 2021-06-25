Возобновляют работу большие центры вакцинации и прививочные пункты в торговых центрах

Учитывая, что в Латвии отмечали Лиго и Янов день, вакцинация в крупных центрах вакцинации и торговых центрах в это время не проводилась.

Регистрация для вакцинации в крупных центрах вакцинации осуществляется на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989. Также за час до начала работы центров вакцинации есть час для пожилых людей, когда прививку можно получить без предварительной регистрации.

Расписание пунктов вакцинации, а также список имеющихся в них вакцин можно найти на сайте Минздрава.

Как сообщалось ранее, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения снизился в Латвии с 89,2 до 80,6 случая.

Всего за минувшие сутки в Латвии было сделано 2246 тестов на Covid-19. Умерли три человека, заболевшие коронавирусом.

Доля положительных результатов составила 1,5%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается уже около месяца, но пока не снизилась ниже 1%.