Пт, 25.06.2021
В настоящее время в больницы продолжают поступать пациенты с Covid-19, которые уже давно должны были быть вакцинированными. Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
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Лидеры стран ЕС отклонили предложение провести саммит с Путиным

Владимир Путин ФОТО: SCANPIX

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) не смогли договориться о проведении саммита с участием президента РФ Владимира Путина - ранее устроить его предложили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает Reuters, об этом заявила сама Меркель.

"Это была очень обстоятельная и сложная дискуссия. Мы снова определились, при каких условиях готовы работать и взаимодействовать с Россией. (…) Не было достигнуто договоренности о немедленной встрече лидеров", - сообщила Меркель 24 июня, после первого дня двухдневного саммита лидеров стран ЕС.

Как передает Bloomberg, около 12 стран ЕС выступили против саммита с участием Путина, раскритиковав или саму идею подобной встречи, или то, что она была выдвинута в последний момент.

Среди выступивших против были руководители Латвии, Нидерландов, Эстонии и Румынии.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что "Кремль не понимает уступок, Кремль понимает политику силы". Кая Каллас, премьер Эстонии сказала, что удивилась, увидев этот вопрос в повестке. Глава Румынии Клаус Йоханнис сказал, что обсуждать саммит с Россией пока рано. 

Саммиты Россия - ЕС проводились с 1995 года. Они прекратились после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

23 июня источники Financial Times сообщили, что Ангела Меркель предложила пригласить Путина на саммит с лидерами стран-участниц ЕС, ее инициативу поддержал и Эммануэль Макрон. Оба политика выступили за более тесное взаимодействие с Россией после встречи Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня.

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