Лидеры стран ЕС отклонили предложение провести саммит с Путиным

"Это была очень обстоятельная и сложная дискуссия. Мы снова определились, при каких условиях готовы работать и взаимодействовать с Россией. (…) Не было достигнуто договоренности о немедленной встрече лидеров", - сообщила Меркель 24 июня, после первого дня двухдневного саммита лидеров стран ЕС.

Как передает Bloomberg, около 12 стран ЕС выступили против саммита с участием Путина, раскритиковав или саму идею подобной встречи, или то, что она была выдвинута в последний момент.

Среди выступивших против были руководители Латвии, Нидерландов, Эстонии и Румынии.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что "Кремль не понимает уступок, Кремль понимает политику силы". Кая Каллас, премьер Эстонии сказала, что удивилась, увидев этот вопрос в повестке. Глава Румынии Клаус Йоханнис сказал, что обсуждать саммит с Россией пока рано.

Саммиты Россия - ЕС проводились с 1995 года. Они прекратились после аннексии Крыма Россией в 2014 году.