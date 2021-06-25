Пт, 25.06.2021
Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность посольства Латвии в полном соответствии с международным правом. Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске
Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске

Жара или дождь? Синоптики рассказали о погоде на пятницу

Жара в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В пятницу, 25 июня, во многих частях Латвии, в основном в центральных и восточных регионах, возможны дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Направление грозовых облаков - с юга на север. Местами возможны проливные дожди, град, сильный ветер. В субботу вечером зона грозы, идущая с юга, может пересечь восток Латвии.

Большую часть дня будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +21...+28 градусов, более жаркая погода возможна на востоке страны.

В Риге ожидается кратковременный дождь и гроза. В основном будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +25 градусов.

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