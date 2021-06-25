Жара или дождь? Синоптики рассказали о погоде на пятницу

Направление грозовых облаков - с юга на север. Местами возможны проливные дожди, град, сильный ветер. В субботу вечером зона грозы, идущая с юга, может пересечь восток Латвии.

Большую часть дня будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +21...+28 градусов, более жаркая погода возможна на востоке страны.