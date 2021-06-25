Видео ⟩ Смертоносное торнадо в Чехии - как минимум пять погибших, сотни пострадали, деревни сровняло с землей

❗At least 3 people died as a result of the storm that hit southern Moravia yesterday.

❗Firefighters have over 100 units in the worst-hit areas after Thursday's storm, mainly around Hodonín, with heavy equipment and canines helping on the scene. #Tornado #Czechia pic.twitter.com/aZpWiQkuny — BrnoNewsCTV (@BrnoNewsCTV) June 25, 2021

Terrible devastation after a tornado hit Hodonín, Czechia, this Thursday during the early evening. https://t.co/pKAAOmizNu — Pieter Groenemeijer 🇪🇺 (@pgroenemeijer) June 24, 2021

Ураган разразился вечером в четверг, 24 июня, когда на всю страну обрушилась сильная гроза, в результате чего были нанесены серьезные повреждения семи небольшим городам и деревням. Были разрушены целые здания, перевернуты автомобили, выкорчеваны деревья и повреждены линии электропередач.

Без электричества остались более 120 тысяч домохозяйств.

В спасательных работах участвует армия. Прибыли полицейские и спасатели из других частей Чехии, а также спасательные команды из Австрии и Словакии.