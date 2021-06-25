Пт, 25.06.2021
В настоящее время в больницы продолжают поступать пациенты с Covid-19, которые уже давно должны были быть вакцинированными. Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня

Видео ⟩ Смертоносное торнадо в Чехии - как минимум пять погибших, сотни пострадали, деревни сровняло с землей

ФОТО: Reuters/ScanPix

По данным спасательных служб, торнадо в Чехии унес жизни как минимум пяти человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Ураган разразился вечером в четверг, 24 июня, когда на всю страну обрушилась сильная гроза, в результате чего были нанесены серьезные повреждения семи небольшим городам и деревням. Были разрушены целые здания, перевернуты автомобили, выкорчеваны деревья и повреждены линии электропередач.

Без электричества остались более 120 тысяч домохозяйств.

В спасательных работах участвует армия. Прибыли полицейские и спасатели из других частей Чехии, а также спасательные команды из Австрии и Словакии.

Для поиска в руинах используются вертолеты и беспилотники.

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