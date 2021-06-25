Как минимум один российский игрок выиграет Кубок Стэнли в 2021 году

В шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли "Монреаль Канадиенс" в овертайме обыграл "Вегас Голден Найтс" со счётом 3:2. Эта победа позволила "Монреалю" одержать победу в серии со счётом 4:2 и выйти в финал впервые за 28 лет.

За вторую путёвку в финал Кубка Стэнли борются "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс". На данный момент счёт в серии 3:3.

Таким образом, уже сейчас известно, что в этом году как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли.

За "Монреаль" выступает защитник Александр Романов, который в регулярном чемпионате сыграл 54 матча и ещё две игры в плей-офф. Имя игрока победившей команды наносится на трофей, если он провёл как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы один матч в финальной серии. Российский игрок уже выполнил первый критерий.

В составе "Тампы" выступает сразу три российских хоккеиста - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За "Нью-Йорк Айлендерс" выступают российские вратари Семён Варламов и Илья Сорокин.

"Монреаль" является старейшим и самым титулованным клубом в истории НХЛ. В последний раз команда выходила в финал плей-офф в 1993 году, когда обыграла "Лос-Анджелес Кингз" и завоевала свой 24-й трофей.