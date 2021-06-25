Коронавирус в Балтии: 18 новых случаев в Литве, 10 - в Эстонии

Литва

В четверг сделано 4645 тестов на Covid-19.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 43,1 случая. Доля положительных результатов за последние семь дней составила 0,7%.

С начала пандемии в Литве выявлено 278 608 случаев Covid-19. Всего в Литве умерли 4378 человек, заразившихся коронавирусом.

Курс вакцинации завершен для 940 009 человек, сообщает в пятницу, 25 июня, правительственный информационный сайт Covid-19 Korona Stop.

Эстония

В четверг было сделано 1966 тестов, таким образом доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 130 908 случаев коронавируса.

Всего в Эстонии с диагнозом Covid-19 умерло 1269 человек.

По оценке Департамента здравоохранения Эстонии, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 36,8 случая.