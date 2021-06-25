Секторальные санкции ЕС могут стать для белорусской экономики оглушающим

По мнению экспертов, если санкции будут применяться даже в облегченном формате, это уже весьма негативно повлияет на экономические отношения в стране, если же в максимально жестком виде, то белорусскую экономику ждет обвал.
Все будет зависеть от деталей этих санкций: какие именно сектора под них попадут и, главное, какие ограничительные меры будут применяться. В любом случае, экономика Беларуси оказалась в положении "между плохо, очень плохо и совсем худо".
В этом отношении интересный момент заметил аналитик Игорь Тышкевич. Европейские санкции по калийным удобрениям оказались с загвоздкой: они сформулированы так, чтобы не ударить сразу.
"Запреты, указанные в пункте 1, не касаются исполнения контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов", говорится в сообщении о санкциях. Контракт на перевалку белорусского хлоркалия в Клайпеде истекает в 2023 году. Это значит, что де-факто транзит не остановится ни в этом году, ни в следующем.