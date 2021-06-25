Пт, 25.06.2021
В настоящее время в больницы продолжают поступать пациенты с Covid-19, которые уже давно должны были быть вакцинированными. Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
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Секторальные санкции ЕС могут стать для белорусской экономики оглушающим

Флаг Евросоюза. ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Новые санкции Евросоюза в отношении режима Лукашенко, которые были утверждены 24 июня, носят беспрецедентный характер, и направлены на ключевые секторы экономики - нефтепереработку, поставку калийных удобрений, газотранспортной и банковской сфере, пишут Naviny.by.

По мнению экспертов, если санкции будут применяться даже в облегченном формате, это уже весьма негативно повлияет на экономические отношения в стране, если же в максимально жестком виде, то белорусскую экономику ждет обвал.

Все будет зависеть от деталей этих санкций: какие именно сектора под них попадут и, главное, какие ограничительные меры будут применяться. В любом случае, экономика Беларуси оказалась в положении "между плохо, очень плохо и совсем худо".

В этом отношении интересный момент заметил аналитик Игорь Тышкевич. Европейские санкции по калийным удобрениям оказались с загвоздкой: они сформулированы так, чтобы не ударить сразу.

"Запреты, указанные в пункте 1, не касаются исполнения контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов", говорится в сообщении о санкциях. Контракт на перевалку белорусского хлоркалия в Клайпеде истекает в 2023 году. Это значит, что де-факто транзит не остановится ни в этом году, ни в следующем.

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