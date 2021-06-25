Заработок в обмен на поддержку: как в ЕС объясняют санкции против бизнесменов

"Сообщается, что Гуцериев преподнёс Лукашенко роскошные подарки. Он также заявил, что является владельцем резиденции, которая де-факто принадлежит Лукашенко, тем самым покрывая его, когда журналисты начали расследование активов Лукашенко. […] По сообщениям СМИ, когда в августе 2020 года были уволены бастующие сотрудники белорусских государственных СМИ, работники российских медиа были доставлены в Беларусь на борту самолёта Гуцериева для замены уволенных и поселились в отеле "Минск Ренессанс", принадлежащем Гуцериеву.
Короли логистики и не только
Про упомянутого выше Алексея Олексина пишут, что он поддерживает тесные отношений с Лукашенко и его сыном Виктором. А ещё он - предполагаемый владелец ещё одной резиденции Лукашенко, "Александрии 2".
Как владельца "Бремино групп", крупной логистической компании, Олексина также упоминают в контексте Виктора Лукашенко.
"Компании "Интер Тобакко" и "Энерго-Ойл", принадлежащие Олексину и его близким родственникам, получили исключительные привилегии на ввоз табачных изделий в Беларусь на основании указа, подписанного Александром Лукашенко, и получили государственную поддержку для создания киосков "Табакерка". Он якобы участвовал в создании первой в Беларуси государственной частной военной компании "ГардСервис", имеющей связи с белорусскими силовиками", - указывают в решении.
Партнёра Олексина Александра Зайцева также связывают с Виктором Лукашенко.
"Благодаря доступу к семье Лукашенко Зайцев получает выгодные контракты на ведение своего бизнеса. Он является владельцем Sohra Group, которой предоставлено право экспортировать продукцию государственных предприятий (тракторы, грузовики) в страны Персидского залива и Африки", - упоминают в документе.
Оружие, золото, преференции
Ряд компаний, включённых в список, принадлежит уже упомянутым бизнесменам. Например, Sohra Зайцева.
Её считают связанной с компанией "БСВТ - Новые технологии", которая занята производством вооружений и модернизацией ракет.
"Sohra, используя своё привилегированное положение, служит посредником между политическими учреждениями и белорусскими госкомпаниями и иностранными партнёрами в Африке и на Ближнем Востоке. Она также занималась добычей золота в странах Африки на основе концессий, полученных режимом Лукашенко".
Дальше упомянута "Бремино групп" принадлежащая Олексину, Зайцеву и Николаю Воробью. И "Глобалкастом" Сергея Тетерина.
"Глобалкастом менеджмент" ассоциирована с главой Управления делами президента и Виктором Шейманом. Компания участвует в контрабанде товаров в Россию, что было бы невозможно без согласия режима, контролирующего пограничников и таможню. […] "Глобалкастом" была первым владельцем "ГардСервис", единственной частной компании, которой Лукашенко разрешил применение оружия".
Наконец, среди фирм, аффилированных с упомянутыми бизнесменами, есть и Новая нефтяная компания. Указывается, что она принадлежит Николаю Воробью, но причастен к ней и Олексин. Также, по мнению еврочиновников, ННК используется для "адаптации белорусской экономики к ограничительным мерам, введённым ЕС".