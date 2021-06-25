Заработок в обмен на поддержку: как в ЕС объясняют санкции против бизнесменов

Семейный бизнес

Именно по разряду "бизнес" идут в санкционном списке Дмитрий Лукашенко и жена его брата Виктора Лилия.

"Через эту организацию [президентский спортивный клуб. - Еврорадио] он ведет бизнес и контролирует ряд предприятий. […] Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его", - так еврочиновники объясняют санкции в отношении среднего сына Лукашенко.

Объясняя санкции в отношении невестки Лукашенко, Лилии, в ЕС пишут следующее:

"Она была тесно связана с рядом крупных компаний, получивших выгоду от режима Лукашенко, включая Dana Holdings/Dana Astra, концерн Белхудожпромыслы и Eastleigh trading Ltd".

И снова "Синезис"

IT-компания Synesis уже попала под санкции в декабре, после чего начала спешно переименовывать некоторые свои "дочки". Тогда же из состава учредителей вышел Алексей Олексин, но это ему не помогло избежать санкций.

Теперь отдельным пунктом в санкционных списках значится основатель компании Александр Шатров - тот самый, который запрещал сотрудникам писать в рабочих чатах на белорусском и в целом демонстрировал полную лояльность властям.

"В качестве CEO и владельца ООО "Синезис" Александр Шатров ответственен за решение этой компании предоставить белорусским властям платформу наблюдения Kipod, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц. Таким образом, он способствует подавлению гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата", - пишут еврочиновники.

Сразу после "сливов" о возможном попадании под санкции Шатров передал доли в компаниях, но избежать включения в списки не смог.

Клуб лучших друзей

Сергея Тетерина в обосновании называют одним из ведущих бизнесменов страны, входящих в ближайшее окружение Лукашенко. Последний пункт похож на правду: не каждый бизнесмен косит траву вместе с Лукашенко и делает фотографии с его мамой.

"Он публично осудил белорусских спортсменов, выражающих протест против режима Лукашенко, а именно протест против насилия и преследования мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников. Он публично потребовал от спортсменов вернуть все вложенные в них деньги. Таким образом, он получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его", - написано о Тетерине.

Среди упоминаний бизнес-проектов Тетерина есть и информация о его интересах в рекламном бизнесе.

Ровно за Тетериным в списке идёт ещё один близкий к властям бизнесмен: Михаил Гуцериев, которого Лукашенко называет просто "Миша" и от которого получил в своё время подарок в виде "Майбаха", ну а в 2020-м - десять томографов.

"Он является давним другом Александра Лукашенко и благодаря этому накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты Беларуси. "Сафмар", компания, контролируемая Гуцериевым, была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжила поставки нефти на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года", - указывается в документе.