В Израиле снова обязательно носить маски в помещении
В пятницу, 25 июня, Израиль возобновил требование носить маски для лица в помещении, сообщает DPA.
В пятницу, 25 июня, Израиль возобновил требование носить маски для лица в помещении, сообщает DPA.
Требование было почти полностью отменено в середине июня, но снова в силе с пятницы, поскольку правительство стремится ограничить распространение индийского или дельта-варианта коронавируса.
Требование не распространяется на маленьких детей и людей, которые занимаются спортом в помещении.
Министерство здравоохранения также рекомендовало людям носить маски на крупных мероприятиях на открытом воздухе.
В понедельник, 21 июня, впервые с апреля в Израиле было зарегистрировано более 100 новых случаев Covid-19, большинство из которых связано с индийским вариантом коронавируса.
Среди этих заболевших было много молодых людей, а также привитых. Однако вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни Covid-19.
Кампания вакцинации в Израиле с населением в девять миллионов человек оказалась очень успешной и получила международное признание.
В последнее время скорость вакцинации замедлилась, но по мере увеличения числа заболевших желание людей вакцинироваться от Covid-19 снова возросло.