Главное за 25 июня ⟩ Дело против Стакиса и Ринкевича, "безопасные" страны и домашний арест Протасевича
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В Беларуси возбудили дело на главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса по части 3 статьи 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" УК РБ. 24 мая во время чемпионата мира по хоккею Мартиньш Стакис вместе с Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с "Погоней".
В четверг, 24 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV) подписал от имени Латвии открытое письмо относительно нового закона Венгрии, который Европейская комиссия (ЕК) считает дискриминационным в отношении так называемых ЛГБТИ. НО отмечает, что письмо, подписанное от имени Латвии, ранее не обсуждалось партнерами по коалиции, поэтому партия пригласит премьер-министра на совместное заседание правления НО и фракции Сейма, которое состоится в понедельник, 28 июня.
В Янов день в Яунелгавском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека: один отказался от госпитализации, другой был доставлен в медицинское учреждение, один человек скончался на месте от полученных травм.
Вчера, 23 июня, в реке Гауя после двухдневных поисков был обнаружен мертвый человек. Первый день поисков прошел 22 июня, но пожарным так и не удалось обнаружить человека.
По данным спасательных служб, торнадо в Чехии унес жизни как минимум пяти человек. Еще несколько сотен получили ранения. Ураган разразился вечером в четверг, 24 июня, когда на всю страну обрушилась сильная гроза, в результате чего были нанесены серьезные повреждения семи небольшим городам и деревням. Были разрушены целые здания, перевернуты автомобили, выкорчеваны деревья и повреждены линии электропередач. Без электричества остались более 120 тысяч домохозяйств.
СК Беларуси: Сапега и Протасевич заключили сделку со следствием. Их перевели под домашний арест. Следственный комитет Беларуси сообщил, что бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка Софья Сапега, которые были задержаны в Минске после экстренной посадки самолета компании Ryanair, решили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают "последовательные признательные показания". Рассмотрев обращение, следствие решило перевести их под домашний арест.
В центре немецкого города Вюрцбург в Баварии преступник с ножом напал на людей, трое человек погибли, еще шестеро ранены, сообщают местные СМИ. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого, а данных о сообщниках нет. По данным Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу.
В Майами обрушилось многоэтажное здание: 4 человека погибли, 159 все еще числятся пропавшими без вести. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила в пятницу утром, 25 июня, что найдены уже 120 человек, которые находились в здании.
ООН предупреждает, что мир скоро захлестнет новая "пандемия". Тысячи лет истории показывают, что в засухе нет ничего нового. Иногда люди ее побеждали, иногда нет. Однако, глядя в будущее, становится ясно, что все еще впереди, а именно изменение климата, неспособность управлять водными системами и рост населения мира обещают, что в будущем нас ждет пандемия разрушительных периодов засухи.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 20 новых случаев Covid-19. Один человек скончался. Умерший был в возрасте от 60 до 69 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 80,6 до 72,3 случая. В четверг с Covid-19 в больницы было госпитализировано десять пациентов, таким образом в настоящее время в больницах проходят лечение 179 пациентов с коронавирусом, что соответствует тому же показателю, что и днем ранее.
Со следующей недели самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из Литвы, Швеции, Бельгии, Франции и Люксембурга, а Монако с сегодняшнего дня включена в список "желтых стран", возвращаясь из которых нужно соблюдать самоизоляцию 10 дней.
В пятницу, 25 июня, Израиль возобновил требование носить маски для лица в помещении. Требование было почти полностью отменено в середине июня, но снова в силе с пятницы, поскольку правительство стремится ограничить распространение индийского или дельта-варианта коронавируса.
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