Главное за 25 июня ⟩ Дело против Стакиса и Ринкевича, "безопасные" страны и домашний арест Протасевича

События дня:

В Беларуси возбудили дело на главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса по части 3 статьи 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" УК РБ. 24 мая во время чемпионата мира по хоккею Мартиньш Стакис вместе с Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с "Погоней".

В четверг, 24 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV) подписал от имени Латвии открытое письмо относительно нового закона Венгрии, который Европейская комиссия (ЕК) считает дискриминационным в отношении так называемых ЛГБТИ. НО отмечает, что письмо, подписанное от имени Латвии, ранее не обсуждалось партнерами по коалиции, поэтому партия пригласит премьер-министра на совместное заседание правления НО и фракции Сейма, которое состоится в понедельник, 28 июня.

В Янов день в Яунелгавском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека: один отказался от госпитализации, другой был доставлен в медицинское учреждение, один человек скончался на месте от полученных травм.

Вчера, 23 июня, в реке Гауя после двухдневных поисков был обнаружен мертвый человек. Первый день поисков прошел 22 июня, но пожарным так и не удалось обнаружить человека.

По данным спасательных служб, торнадо в Чехии унес жизни как минимум пяти человек. Еще несколько сотен получили ранения. Ураган разразился вечером в четверг, 24 июня, когда на всю страну обрушилась сильная гроза, в результате чего были нанесены серьезные повреждения семи небольшим городам и деревням. Были разрушены целые здания, перевернуты автомобили, выкорчеваны деревья и повреждены линии электропередач. Без электричества остались более 120 тысяч домохозяйств.

СК Беларуси: Сапега и Протасевич заключили сделку со следствием. Их перевели под домашний арест. Следственный комитет Беларуси сообщил, что бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка Софья Сапега, которые были задержаны в Минске после экстренной посадки самолета компании Ryanair, решили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают "последовательные признательные показания". Рассмотрев обращение, следствие решило перевести их под домашний арест.

В центре немецкого города Вюрцбург в Баварии преступник с ножом напал на людей, трое человек погибли, еще шестеро ранены, сообщают местные СМИ. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого, а данных о сообщниках нет. По данным Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу.

В Майами обрушилось многоэтажное здание: 4 человека погибли, 159 все еще числятся пропавшими без вести. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила в пятницу утром, 25 июня, что найдены уже 120 человек, которые находились в здании.