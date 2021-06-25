Видео ⟩ В Германии преступник с ножом напал на прохожих: есть погибшие

В полиции подтвердили, что в результате нападения есть погибшие и раненые. Точное количество пока не называется.

В полиции сообщили, что задержали подозреваемого, а данных о сообщниках нет. По данным Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу.

Район нападения оцеплен силами безопасности, полиция сообщила, что угрозы для жителей уже нет. На улицах все еще много машин скорой помощи и полиции.