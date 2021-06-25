Пт, 25.06.2021
В настоящее время в больницы продолжают поступать пациенты с Covid-19, которые уже давно должны были быть вакцинированными. Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня

Видео ⟩ В Германии преступник с ножом напал на прохожих: есть погибшие

ФОТО: AP/Scanpix

В центре немецкого города Вюрцбург в Баварии преступник с ножом напал на людей, трое человек погибли, еще шестеро ранены, сообщает "Медуза" со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

В полиции подтвердили, что в результате нападения есть погибшие и раненые. Точное количество пока не называется.

В полиции сообщили, что задержали подозреваемого, а данных о сообщниках нет. По данным Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу.

Район нападения оцеплен силами безопасности, полиция сообщила, что угрозы для жителей уже нет. На улицах все еще много машин скорой помощи и полиции.

ФОТО: AP/Scanpix
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