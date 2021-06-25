Видео ⟩ В Германии преступник с ножом напал на прохожих: есть погибшие
В центре немецкого города Вюрцбург в Баварии преступник с ножом напал на людей, трое человек погибли, еще шестеро ранены, сообщает "Медуза" со ссылкой на немецкий таблоид Bild.
В центре немецкого города Вюрцбург в Баварии преступник с ножом напал на людей, трое человек погибли, еще шестеро ранены, сообщает "Медуза" со ссылкой на немецкий таблоид Bild.
Crowd confronts suspect during knife attack in #Würzburg/#Wuerzburg, Germany; at least 3 dead, 6 injured pic.twitter.com/4mNvFeYr61— NewsBlog (@newsblogmedia) June 25, 2021
В полиции подтвердили, что в результате нападения есть погибшие и раненые. Точное количество пока не называется.
Район нападения оцеплен силами безопасности, полиция сообщила, что угрозы для жителей уже нет. На улицах все еще много машин скорой помощи и полиции.