"Валмиера" прервала победную серию РФШ. Черномордый снова спас "Ригу"

Спартак - Даугавпилс 2:0

Юрмальский "Спартак" на своём поле обыграл "Даугавпилс" благодаря голам Квадво Асамоа и Окоси Эдере во втором тайме.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 15 очков и сравнялся с "Даугавпилсом" в турнирной таблице.

Рига - Ноа 2:1

Неожиданно сложным получился матч для футболистов "Риги", которые на стадионе "Сконто" принимали "Ноа".

На 56-й минуте Алексей Бабырь ударом головой вывел вперёд футболистов "Ноа", которая вела в счёте до 89-й минуты, но затем бразилец Жан-Батист Лео сравнял счёт на табло. Спасителем команды Андриса Рихертса стал защитник Антоний Черномордый, который на четвёртой добавленной минуте принёс действующему чемпиону победу.

Стоит отметить, что в предыдущем противостоянии этих двух команд Черномордый также принёс победу "Риге" в самой концовке матча.

РФШ - Валмиера 1:2

Лидер чемпионата Латвии РФШ на своём поле уступила "Валмиере", прервав свою победную серию из девяти игр подряд.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл защитник "Валмиеры" Джойским Дава, который отправил мяч в собственные ворота. Всего пять минут спустя Ибрагим Соу после розыгрыша углового сравнял счёт, а за 10 минут до конца встречи Джибриль Гейе принёс "Валмиере" победу.

В концовке встречи футболисты РФШ всеми силами пытались сравнять счёт, но в воротах "Валмиеры" превосходно действовал голкипер Рихард Матревицс, который отразил несколько опасных ударов.

Лиепая - Метта 2:0

"Лиепая" на своём поле уверенно обыграла "Метту", продлив свою серию без поражений до пяти матчей.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл Хоган Укпа, который отправил мяч под перекладину ворот "Метты". На 44-й минуте Додо мог удвоить преимущество хозяев, но мяч после его удара угодил в штангу. На 57-й минуте бразилец всё-таки смог забить, успешно реализовав 11-метровый удар.

Напомним, что в обеих командах произошли изменения в тренерском штабе. На этой неделе пост главного тренера "Лиепаи" покинул Дмитрий Молош, а две недели назад Андрис Рихертс ушёл из "Метты" в "Ригу", а его место занял Аркадий Глущук.

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