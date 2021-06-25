Мужчины-изменщики по знаку Зодиака: кто неисправим, а кто - вообще "не про это"

Овен

Овны - настоящие бабники, возможности и либидо которых не позволяют им довольствоваться только одним партнером. Этих людей определенно нельзя назвать преданными, а еще они не умеют скрывать свою неверность.

Телец

Тельцы отличаются огромным сексуальным аппетитом. Если они не удовлетворены своим партнером, то будут искать утешения в обществе других женщин, даже не задумываясь.

Близнецы

В том, что касается эмоциональных отношений, Близнецы могут быть очень эгоистичными. Они никогда не ограничивают свою свободу и не считают, что об их приключениях стоит говорить вслух. Но в то же время Близнецы могут быть крайне ревнивыми, если их партнер поступает с ними так же.

Рак

Якобы очень эмоциональные Раки относятся к числу тех, кто готов нанести удар в спину. Вы никогда не поймете их двойственные стандарты, и будьте уверены, что все, что делают Раки, когда вас нет рядом, они считают вполне приемлемым.

Лев

Даже несмотря на свой статус страстных и сильных мужчин, Львы хранят верность своему партнеру. Дело в том, что они считают свой выбор правильным. Партнер представителя этого знака Зодиака должен быть самым лучшим, как и он сам.

Дева

Есть два типа Дев - абсолютно преданные и те, кто ведет распутный образ жизни. Для последних акт супружеской неверности не имеет ни веса, ни причины, ни последствий.

Весы

Весы не знают, что такое верность. Эти мужчины - прирожденные любители флиртовать, пытающиеся понравиться всем вокруг. Это их главная черта характера.

Скорпион

Представители этого одержимого и ревнивого знака Зодиака склонны изменять своему партнеру. При этом, конечно, вы ничего даже не заподозрите, ведь никто не умеет скрывать правду лучше Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы- настоящие мастера измены.

Не ждите от отношений с ними романтики и не рассчитывайте, что вместе вы будете жить долго и счастливо.

После бурной ночи Стрелец просто уйдет, ведь в мире столько красивых женщин!

Козерог

Верность и преданность для Козерогов - дело чести. Они не могут понять людей, состоящих в параллельных отношениях и случайных интрижках. Козероги считают, что все изменщики - это крайне нестабильные, незрелые и аморальные личности.

Водолей

Да здравствует полигамия! Глубоко в своем сердце Водолеи могут завидовать другим, считая, что жизнь всего одна, чтобы жить по правилам.

Рыбы