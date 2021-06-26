Необычное зрелище в Риге: по улице мчался пылающий автомобиль
По улице мчится пылающая машина, за которой следуют полицейские - такую необычную картину можно было наблюдать в столице, сообщает Degpunktā.
По улице мчится пылающая машина, за которой следуют полицейские - такую необычную картину можно было наблюдать в столице, сообщает Degpunktā.
Такие случаи видит не часто даже полиция! К сильному удивлению стражей порядка, водитель серого Land Rover на тот момент даже не ощущал, что его транспортное средство в огне, поэтому полиции пришлось значительно прибавить газу, чтобы уже на углу улицы Матиса и Бривибас догнать внедорожник.
Начальник отдела туризма Муниципальной полиции Риги Виталий Шкутанс рассказывает - на этот раз полиция была в нужном месте и, возможно, спасла мужчину от острых эмоций и куда более ужасных последствий. Пока машина горела, работники полиции закрыли движение автомобилей и пешеходов, а находящиеся вблизи люди пытались помочь - работавшие рядом строители пришли на помощь, чтобы потушить пламя.
Впрочем, собственными силами побороть огонь не удалось, поэтому вскоре на место происшествия прибыли пожарные, которые возгорание и ликвидировали. К сожалению, машина пострадала сильно.
Сидевшему в автомобиле мужчине медицинская помощь не потребовалось. Он был очень удивлен, услышав, что проехал уже хорошее расстояние с того момента, когда стражи порядка заметили огонь.
"Я и так уже сторожу температуру, все... Но вдруг что-то... что? Что-то сзади?", - спросил у полиции водитель.
"Ну, когда мы увидели, горел весь низ", - ответили стражи порядка.
"Я просто хотел рвануть с улицы Бривибас", - отметил водитель.
Стражам порядка удалось выяснить, что транспортное средство не принадлежало мужчине, севшему за руль - он ехал по рабочим делам на чужой машине. Что за техническая неполадка возникла у автомобиля, пока что не ясно.