Необычное зрелище в Риге: по улице мчался пылающий автомобиль

Такие случаи видит не часто даже полиция! К сильному удивлению стражей порядка, водитель серого Land Rover на тот момент даже не ощущал, что его транспортное средство в огне, поэтому полиции пришлось значительно прибавить газу, чтобы уже на углу улицы Матиса и Бривибас догнать внедорожник.

Начальник отдела туризма Муниципальной полиции Риги Виталий Шкутанс рассказывает - на этот раз полиция была в нужном месте и, возможно, спасла мужчину от острых эмоций и куда более ужасных последствий. Пока машина горела, работники полиции закрыли движение автомобилей и пешеходов, а находящиеся вблизи люди пытались помочь - работавшие рядом строители пришли на помощь, чтобы потушить пламя.

Впрочем, собственными силами побороть огонь не удалось, поэтому вскоре на место происшествия прибыли пожарные, которые возгорание и ликвидировали. К сожалению, машина пострадала сильно.

Сидевшему в автомобиле мужчине медицинская помощь не потребовалось. Он был очень удивлен, услышав, что проехал уже хорошее расстояние с того момента, когда стражи порядка заметили огонь.

"Я и так уже сторожу температуру, все... Но вдруг что-то... что? Что-то сзади?", - спросил у полиции водитель.

"Ну, когда мы увидели, горел весь низ", - ответили стражи порядка.

"Я просто хотел рвануть с улицы Бривибас", - отметил водитель.