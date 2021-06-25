Нападение с ножом в баварском Вюрцбурге: погибли три человека

Aktuell größerer Polizeieinsatz in #Würzburg. Teile um den Barbarossaplatz sind gesperrt. Bitte diesen Bereich meiden. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/SGNp2zPagM — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

По сведениям правоохранительных органов, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который проживал в Вюрцбурге с 2015 года. Полицейские остановили нападавшего выстрелом в ногу и задержали его. Сообщается, что подозреваемый лечился в связи с психическим заболеванием.

Обер-бургомистр (мэр) Вюрцбурга Кристиан Шухардт (Christian Schuchardt) заявил, что нападавший попадал ранее в поле зрения полиции. Министр внутренних дел Баварии Херрман указал, что в последние месяцы подозреваемый был склонен к насилию. Несколько дней назад он проходил психиатрическое лечение. По данным полиции, в последнее время подозреваемый жил в приюте для бездомных.

Crowd confronts suspect during knife attack in #Würzburg/#Wuerzburg, Germany; at least 3 dead, 6 injured pic.twitter.com/4mNvFeYr61 — NewsBlog (@newsblogmedia) June 25, 2021

МВД Баварии не исключает исламистских мотивов

В то же время министр внутренних дел Баварии не исключил исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. "Есть свидетельства, указывающие на возможную исламистскую атаку", - заявил Херрман. По его словам, очевидец слышал, как подозреваемый во время атаки кричал "Аллах акбар". Сейчас эта информация проверяется. Ранее полиция сообщала, что у нее нет данных о возможной террористической подоплеке инцидента.

Видео, запечатлевшие как босой мужчина с длинным ножом в руке атакует случайных прохожих, быстро распространились в интернете. Полиция призвала пользователей "из уважения к частной сфере жизни жертв" не выкладывать в соцсети видеоролики и фотоснимки произошедшего. На одном из таких роликов видно, что как минимум один из прохожих отбивался от злоумышленника, другие пытались задержать его.