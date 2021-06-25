Сб, 26.06.2021
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издание The Guardian.

Нападение с ножом в баварском Вюрцбурге: погибли три человека

Полиция в Вюрцбурге ФОТО: AP/Scanpix

В пешеходной зоне в центре баварского города Вюрцбурга неизвестный мужчина вечером в пятницу, 25 июня, напал с ножом на прохожих. Согласно данным полиции, убиты три человека, еще пятеро ранены. Существует угроза жизни двух пострадавших. Также ранен ребенок, отец которого, предположительно, убит, сообщил глава МВД Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann).

По сведениям правоохранительных органов, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который проживал в Вюрцбурге с 2015 года. Полицейские остановили нападавшего выстрелом в ногу и задержали его. Сообщается, что подозреваемый лечился в связи с психическим заболеванием.

Обер-бургомистр (мэр) Вюрцбурга Кристиан Шухардт (Christian Schuchardt) заявил, что нападавший попадал ранее в поле зрения полиции. Министр внутренних дел Баварии Херрман указал, что в последние месяцы подозреваемый был склонен к насилию. Несколько дней назад он проходил психиатрическое лечение. По данным полиции, в последнее время подозреваемый жил в приюте для бездомных.

МВД Баварии не исключает исламистских мотивов

В то же время министр внутренних дел Баварии не исключил исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. "Есть свидетельства, указывающие на возможную исламистскую атаку", - заявил Херрман. По его словам, очевидец слышал, как подозреваемый во время атаки кричал "Аллах акбар". Сейчас эта информация проверяется. Ранее полиция сообщала, что у нее нет данных о возможной террористической подоплеке инцидента.

Видео, запечатлевшие как босой мужчина с длинным ножом в руке атакует случайных прохожих, быстро распространились в интернете. Полиция призвала пользователей "из уважения к частной сфере жизни жертв" не выкладывать в соцсети видеоролики и фотоснимки произошедшего. На одном из таких роликов видно, что как минимум один из прохожих отбивался от злоумышленника, другие пытались задержать его.

Почти пять лет назад в регионе произошло похожее нападение. В июле 2016 года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург. В результате несколько человек были ранены. После этого он попытался скрыться, напал на прохожую и был застрелен полицейскими.

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