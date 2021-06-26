Пятилетняя Йоханна навещала свою бабушку в Индии, когда внезапно мир охватила пандемия Covid-19. Никто не мог и представить, что это разделит девочку с мамой и папой на целых 18 месяцев, сообщает портал Apollo со ссылкой на ВВС.

Спустя более года разлуки, в понедельник, 14 июня, Йоханна наконец встретилась с мамой в Сиднее.

"Ах, как это было волнительно! Это нельзя описать словами", - сказала мама девочки Дриси.

Она вместе с мужем Дилином пыталась доставить Йоханну домой все это время, однако отмененные рейсы и бесконечные ограничения лишили их такой возможности.

В одной из групп в Facebook, задуманных для граждан Австралии, "застрявших" в Индии, родители Йоханны связались с парой по имени Линда и Джобби. Они рассказали, что вскоре планируют перебраться в Австралию, и вежливо предложили сопроводить Йоханну обратно домой.

"Мы знакомились с Линдой несколько недель, после которых смогли ей довериться. Она позаботилась о нашем ребенке, за что мы перед ней в огромном долгу", - сказала Дриси.

Линда и Джобби сопроводили еще одного ребенка примерно одного с Йоханной возраста.

Такая практика довольно привычна - родители Йоханны были не единственными, кто искал кого-то, кто мог бы взять на себя роль опекуна во время полета.

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Дриси рассказала, что во время, пока она была отделена от дочери, она не могла спать и часто плакала. Она признает, что теперь испытывает огромное облегчение.

"Видно, как сильно Йоханне меня не хватало. Она не отрывалась от меня ни на мгновение. Даже сейчас она тесно держится за меня", - сказала мама девочки.

Девочке нужно находиться в карантине, где компанию ей может составить только один из родителей, поэтому папе придется потерпеть еще две недели.

Похоже, лучше ему без ягод не появляться, потому что это все, о чем Йоханна говорит.

"В ее голове Австралия - земля клубники. Она боготворит ягоды, и ей кажется, что она вернулась на огромную ягодную ферму", - рассказала Дриси.

Разделенные дети

В начале июня новейшие данные показали, что в Индии отдельно от своих родителей находятся 203 ребенка. Некоторые из них с помощью репатриационных рейсов уже доставлены обратно домой.

Большая часть, как и Йоханна, провели это время с другими членами семьи.

Дилин рассказал, что доставить девочку домой было настоящим вызовом. На их пути встали незаинтересованность правительства помочь, слишком строгие правила, а также возраст Йоханны, запрещающий ей путешествовать одной как на коммерческих, так и на репатриационных рейсах.

Один раз им даже удалось зарезервировать для нее место в полете, который организовывало частное предприятие, однако рейс был отменен, когда Австралия приняла решение запретить въезд приезжающим из Индии.

Принимая во внимание и так маленькое количество рейсов, пара не хотела рисковать и лететь в Индию, так как существовал риск того, что они не смогут вернуться.

Правительство Австралии много критикуют за то, что оно не помогает своим гражданам вернуться домой, однако Дриси рассказала, что в последнее время ощутила хорошее отношение, ей даже предложили оформить визу для бабушки Йоханны, чтобы та могла путешествовать. Однако ей это запрещено в связи с состоянием здоровья.