Дания разгромила Уэльс и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020
Сборная Дании одержала крупную победу в 1/8 финала Евро-2020 над командой Уэльса.
Сборная Дании одержала крупную победу в 1/8 финала Евро-2020 над командой Уэльса.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл Каспер Дольберг, который с левого фланга сместился к центру и из-за пределов штрафной нанёс красивый удар в дальний нижний угол.
В начале второго тайма защитник сборной Уэльса Неко Уильямс неудачно выбил мяч из собственной штрафной, но тот оказался у Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев и оформил дубль.
Для 23-летнего Дольберга, который с 2019 года выступает за французскую "Ниццу", эти голы стали первыми на турнире. Всего за национальную сборную полузащитник отметился девятью точными ударами в 27 матчах.
На этом датчане не остановились и в концовке встречи ещё дважды поразили ворота валлийцев. На 89-й минуте третий мяч забил Йоахим Меле, а в добавленное время Мартин Брейтуэйт установил окончательный счёт в матче.
В 1/4 финала сборная Дании встретится с победителем матча Нидерланды - Чехия, который состоится 27 июня.
Расписание матчей 1/8 финала:
Четвертьфиналы Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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