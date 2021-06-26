Сб, 26.06.2021
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Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Дания разгромила Уэльс и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

Футболисты сборной Дании ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Дании одержала крупную победу в 1/8 финала Евро-2020 над командой Уэльса.

Матч проходил на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершился со счётом 4:0 в пользу датской сборной.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Каспер Дольберг, который с левого фланга сместился к центру и из-за пределов штрафной нанёс красивый удар в дальний нижний угол.

В начале второго тайма защитник сборной Уэльса Неко Уильямс неудачно выбил мяч из собственной штрафной, но тот оказался у Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев и оформил дубль.

Для 23-летнего Дольберга, который с 2019 года выступает за французскую "Ниццу", эти голы стали первыми на турнире. Всего за национальную сборную полузащитник отметился девятью точными ударами в 27 матчах.

На этом датчане не остановились и в концовке встречи ещё дважды поразили ворота валлийцев. На 89-й минуте третий мяч забил Йоахим Меле, а в добавленное время Мартин Брейтуэйт установил окончательный счёт в матче.

В 1/4 финала сборная Дании встретится с победителем матча Нидерланды - Чехия, который состоится 27 июня.

Расписание матчей 1/8 финала:

  • 26 июня, 22:00, Италия - Австрия ("Уэмбли", Лондон)
  • 27 июня, 19:00, Нидерланды - Чехия ("Пушкаш Арена", Будапешт)
  • 27 июня, 22:00, Бельгия - Португалия ("Ла Картуха", Севилья)
  • 28 июня, 19:00, Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген)
  • 28 июня, 22:00, Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест)
  • 29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)
  • 29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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